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После развода с Настей Ивлеевой Элджей остался ни с чем
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Оказалось, рэпер и бывший муж Ивлеевой остался после расставания со звездой без жилплощали и с довольно скромным имуществом
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Одни из высокооплачиваемых российских звезд Настя Ивлеева и Элджей после развода поделили имущество.
Стало известно, что при разводе Насте Ивлеевой достался загородный дом в Подмосковье, земельный участок с гаражом, а также несколько элитных иномарок.
Загородный дом, где проживали оба супруга, стоит от 25 до 45 миллионов рублей — в зависимости от отделки. В нем 2 этажа, площадь 364 квадратных метра, а также гараж.
Кроме того, Настя заберет себе пять элитных автомобилей и четыре гектара земли. Все имущество оценивают в 150 миллионов рублей.
Получается, что Элджей благородно оставил все Ивлеевой. Себе он взял лишь внедорожник "Хаммер", спортивную BMW, недвижимости у него нет. По сообщениям СМИ, рэпер прописан у родителей в квартире в Новосибирске, откуда он родом.
Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, однако их супружеская жизнь продлилась меньше двух лет. 21 августа девушка объявила о расставании с супругом с глянцевых страниц журнала "Татлер".
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