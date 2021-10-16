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Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила его девушка
Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила его девушка
В ближайшие дни состояние здоровья экс-президента Грузии уже будет очень критическим, считает его девушка 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T21:01+0400
2021-10-16T21:01+0400
2021-10-16T22:07+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях.Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет>>"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины на Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинских властей. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим, и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", – сказала Ясько в эфире телеканала "Украина 24".Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября за несколько часов до выборов в органы местного самоуправления. Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила его девушка
21:01 16.10.2021 (обновлено: 22:07 16.10.2021)
В ближайшие дни состояние здоровья экс-президента Грузии уже будет очень критическим, считает его девушка
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях.
"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины на Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинских властей. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим, и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", – сказала Ясько в эфире телеканала "Украина 24"
.
Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября за несколько часов до выборов в органы местного самоуправления. Саакашвили находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 16-й день.
Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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