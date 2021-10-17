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Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило полмиллиона
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило полмиллиона
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 502 207 случаев заражения коронавирусом 17.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1896 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 764 пациента признаны излечившимися от COVID-19, сообщает Sputnik Азербайджан.За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 502 207 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 487 403 человека благополучно прошли лечение, 6765 пациентов клиник скончались.В активной фазе заболевания числятся 17 039 человек, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 5 025 402 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 261 - за минувшие сутки.
https://sputnik-georgia.ru/20211012/neobkhodimo-ostanovit-amoralnuyu-revaktsinatsiyu-ot-covid---prizyv-glavy-voz-260490531.html
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общество, новости, азербайджан, коронавирус covid-19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило полмиллиона

20:29 17.10.2021 (обновлено: 20:49 17.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкСитуация в Азербайджане в связи с коронавирусом Covid-19
Ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом Covid-19 - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
/
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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 502 207 случаев заражения коронавирусом
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1896 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 764 пациента признаны излечившимися от COVID-19, сообщает Sputnik Азербайджан.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 502 207 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 487 403 человека благополучно прошли лечение, 6765 пациентов клиник скончались.
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В активной фазе заболевания числятся 17 039 человек, зараженных COVID-19.
За указанный период в стране было проведено 5 025 402 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 261 - за минувшие сутки.
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