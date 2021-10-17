https://sputnik-georgia.ru/20211017/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-4-581-260619348.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 581

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 581

За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, вылечились 2 494 пациента 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 581. Скончались 28 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 662 334 случая заражения.Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 494 человека, с начала пандемии – 612 481. Скончались 9 468.За сутки сделано 46 123 теста, из которых 24 852 на антиген и 21 271 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 9,93%, за последние 14 дней – 8,31%, за последние семь дней – 8,99%.К этому времени в Грузии сделано 1 911 877 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 681.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 337, в ковид-гостиницах – 984.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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