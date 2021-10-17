https://sputnik-georgia.ru/20211017/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-4-581-260619348.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 581
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 581
За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, вылечились 2 494 пациента 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T11:02+0400
2021-10-17T11:02+0400
2021-10-17T11:03+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260415638_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_39cd569a0b7a4dbea089ec207af1f3db.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 581. Скончались 28 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 662 334 случая заражения.Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 494 человека, с начала пандемии – 612 481. Скончались 9 468.За сутки сделано 46 123 теста, из которых 24 852 на антиген и 21 271 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 9,93%, за последние 14 дней – 8,31%, за последние семь дней – 8,99%.К этому времени в Грузии сделано 1 911 877 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 681.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 337, в ковид-гостиницах – 984.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260415638_356:272:2126:1600_1920x0_80_0_0_d9f5616a210102572cd47d60eb6f6aed.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 581
11:02 17.10.2021 (обновлено: 11:03 17.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, вылечились 2 494 пациента
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 581. Скончались 28 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 662 334 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 494 человека, с начала пандемии – 612 481. Скончались 9 468.
За сутки сделано 46 123 теста, из которых 24 852 на антиген и 21 271 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,93%, за последние 14 дней – 8,31%, за последние семь дней – 8,99%.
К этому времени в Грузии сделано 1 911 877 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 681.
В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 337, в ковид-гостиницах – 984.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.