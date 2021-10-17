https://sputnik-georgia.ru/20211017/covid-statistika-gruzii-situatsiya-v-regionakh-ukhudshaetsya-260622969.html
COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается
COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается
На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1193 пациентов тяжелое 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T15:33+0400
2021-10-17T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 900,9 тысячи человек, что составляет 31,5% взрослого населения, данные на 17 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 10 октября было сделано 1 911,9 тысячи доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 35,2% взрослого населения.В Грузии за последние сутки сделано 46 123 теста на коронавирус: 24 852 – на антиген, 21 271 – ПЦР-тест, и выявлен 4 581 новый случай инфекции. Показатель положительности по данным на 16 октября составляет 9,93%, за две недели – 8,31 %, за семь дней – 8,99%.Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет >>С начала пандемии в Грузии зафиксировано 662 334 случая инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 494 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 612 481 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 28 человек, а с начала пандемии – 9 468.Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1193 пациентов тяжелое, из них 266 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 984 пациента находятся в ковид-гостиницах. 34 038 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 25 871.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается
15:33 17.10.2021 (обновлено: 16:15 17.10.2021)
На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1193 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 900,9 тысячи человек, что составляет 31,5% взрослого населения, данные на 17 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
По данным Центра, всего к 10 октября было сделано 1 911,9 тысячи доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 35,2% взрослого населения.
В Грузии за последние сутки сделано 46 123 теста на коронавирус: 24 852 – на антиген, 21 271 – ПЦР-тест, и выявлен 4 581 новый случай инфекции. Показатель положительности по данным на 16 октября составляет 9,93%, за две недели – 8,31 %, за семь дней – 8,99%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 662 334 случая инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 494 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 612 481 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 28 человек, а с начала пандемии – 9 468.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1193 пациентов тяжелое, из них 266 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 984 пациента находятся в ковид-гостиницах. 34 038 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 25 871.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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