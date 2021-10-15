https://sputnik-georgia.ru/20211015/koronavirus-v-shkolakh-gruzii--chislo-infitsirovannykh-rastet-260590746.html

Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет

Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет

Коронавирус "закрывает" одну за другой школы и детские сады в Грузии 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T17:46+0400

2021-10-15T17:46+0400

2021-10-15T17:46+0400

четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. На дистанционный режим работы в Грузии из-за коронавируса перешли уже 108 школ и 687 классов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.В Грузии 2084 государственные школы, более 62 тысяч учителей и 609 тысяч учащихся.Эксперты делают неблагоприятные прогнозы по ситуации с ковидом в Грузии>>По данным ведомства, коронавирус выявлен у 0,9% учителей и 0,6% учеников. К этому времени вакцинированы 69% учителей и административного персонала общеобразовательных учреждений страны.Вместе с тем в Минобразования заявляют, что с возобновлением очного учебного процесса с целью предотвращения распространения коронавируса в школах ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на коронавирус педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического, школьных приставов. Тестирование проводится как посредством ПЦР-теста, так и теста на антиген.В случае выявления инфицированных, на карантин переводится вся школа или же отдельные классы, в зависимости от коэффициента распространения коронавируса.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>Министерство образования еще раз призывает педагогический состав максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Все школы обеспечены средствами дезинфекции и всем необходимым для создания безопасной учебной среды.Аналогичная ситуация и по детским садам. Только в Тбилиси, по последним данным, закрылись 98 из 180 государственных детских садов. Работу они смогут возобновить только после 12-дневного карантина. Ухудшение общей эпидемиологической ситуации в Грузии специалисты связывают в том числе и с возобновлением очного учебного процесса в школах и открытием детских садов.Читайте также:Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будутВсплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классахВ школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, детский сад, школа, коронавирус covid-19