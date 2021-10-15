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Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет
Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет
Коронавирус "закрывает" одну за другой школы и детские сады в Грузии 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T17:46+0400
2021-10-15T17:46+0400
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грузия
детский сад
школа
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. На дистанционный режим работы в Грузии из-за коронавируса перешли уже 108 школ и 687 классов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.В Грузии 2084 государственные школы, более 62 тысяч учителей и 609 тысяч учащихся.Эксперты делают неблагоприятные прогнозы по ситуации с ковидом в Грузии&gt;&gt;По данным ведомства, коронавирус выявлен у 0,9% учителей и 0,6% учеников. К этому времени вакцинированы 69% учителей и административного персонала общеобразовательных учреждений страны.Вместе с тем в Минобразования заявляют, что с возобновлением очного учебного процесса с целью предотвращения распространения коронавируса в школах ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на коронавирус педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического, школьных приставов. Тестирование проводится как посредством ПЦР-теста, так и теста на антиген.В случае выявления инфицированных, на карантин переводится вся школа или же отдельные классы, в зависимости от коэффициента распространения коронавируса.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим&gt;&gt;Министерство образования еще раз призывает педагогический состав максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Все школы обеспечены средствами дезинфекции и всем необходимым для создания безопасной учебной среды.Аналогичная ситуация и по детским садам. Только в Тбилиси, по последним данным, закрылись 98 из 180 государственных детских садов. Работу они смогут возобновить только после 12-дневного карантина. Ухудшение общей эпидемиологической ситуации в Грузии специалисты связывают в том числе и с возобновлением очного учебного процесса в школах и открытием детских садов.Читайте также:Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будутВсплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классахВ школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, детский сад, школа, коронавирус covid-19

Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет

17:46 15.10.2021
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© photo : Pixabay / weisanjiangШкольные парты
Школьные парты - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo : Pixabay / weisanjiang
Коронавирус "закрывает" одну за другой школы и детские сады в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. На дистанционный режим работы в Грузии из-за коронавируса перешли уже 108 школ и 687 классов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
В Грузии 2084 государственные школы, более 62 тысяч учителей и 609 тысяч учащихся.
Эксперты делают неблагоприятные прогнозы по ситуации с ковидом в Грузии>>
По данным ведомства, коронавирус выявлен у 0,9% учителей и 0,6% учеников. К этому времени вакцинированы 69% учителей и административного персонала общеобразовательных учреждений страны.
Вместе с тем в Минобразования заявляют, что с возобновлением очного учебного процесса с целью предотвращения распространения коронавируса в школах ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на коронавирус педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического, школьных приставов. Тестирование проводится как посредством ПЦР-теста, так и теста на антиген.
В случае выявления инфицированных, на карантин переводится вся школа или же отдельные классы, в зависимости от коэффициента распространения коронавируса.
Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>
Министерство образования еще раз призывает педагогический состав максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Все школы обеспечены средствами дезинфекции и всем необходимым для создания безопасной учебной среды.
Аналогичная ситуация и по детским садам. Только в Тбилиси, по последним данным, закрылись 98 из 180 государственных детских садов. Работу они смогут возобновить только после 12-дневного карантина.
Ухудшение общей эпидемиологической ситуации в Грузии специалисты связывают в том числе и с возобновлением очного учебного процесса в школах и открытием детских садов.

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В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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