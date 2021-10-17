https://sputnik-georgia.ru/20211017/denezhnaya-nadbavka-veteranam-gruzii-uvelichitsya-v-pyat-raz-260623465.html

Денежная надбавка ветеранам Грузии увеличится в пять раз

Денежная надбавка ветеранам Грузии увеличится в пять раз

Президент предложила ветеранам посещать школы, беседовать с молодежью и поднимать в ней патриотический дух 17.10.2021, Sputnik Грузия

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общество

новости

грузия

ираклий гарибашвили

ветераны

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ежемесячная денежная надбавка ветеранов в размере 22 лари (около 7 долларов США) с января 2022 года увеличится в пять раз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на мероприятии, посвященном празднованию Дню ветеранов.В Грузии 17 октября отмечается День ветеранов, праздничные мероприятия проходят по всей стране.Премьер поздравил собравшихся ветеранов и поблагодарил их за службу Родине."Сердечно поздравляю с Днем ветеранов ветеранов разных поколений, которые после Второй мировой войны или после обретения независимости самоотверженно боролись за свободу Родины или глобальную безопасность в горячих точках Грузии и мира.... Я также хотел бы сказать, о проблеме, которая беспокоит каждого из нас, ежемесячная надбавка в размере 22 лари, согласно нашему решению, будет пересмотрена и увеличится в пять раз с января", - сказал Гарибашвили.Премьер также почтил память тех героев, которым не удалось вернуться к своим семьям.К ветеранам с поздравлениями обратилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Как отметила президент, до сегодняшнего дня Грузию привели ветераны разных периодов.По словам главы государства, ветераны должны посещать школы, беседовать с молодежью и поднимать в ней патриотический дух.День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны, и ветераны конфликтов более позднего периода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ветераны, саломе зурабишвили