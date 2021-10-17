https://sputnik-georgia.ru/20211017/dtp-na-yuge-gruzii---muzhchinu-s-ruchnym-traktorom-sbil-avtomobil-260626708.html

ДТП на юге Грузии - мужчину с ручным трактором сбил автомобиль

ДТП на юге Грузии - мужчину с ручным трактором сбил автомобиль

У трактора не было никаких опознавательных знаков, и в темноте его просто могли не заметить 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T20:57+0400

2021-10-17T20:57+0400

2021-10-17T21:20+0400

происшествия

новости

грузия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259700731_1253:677:3690:2048_1920x0_80_0_0_b0889ea0f074751dbb0ae1aa746bdfd5.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Житель села Ацкури Ахалцихского района на юге Грузии (регион Самцхе Джавахети) стал жертвой ДТП, информацию распространяет местное издание SKnews.По словам очевидцев, 58-летнего мужчину сбил автомобиль в тот момент, когда он управлял ручным трактором, у которого не было никаких опознавательных знаков, и в темноте его просто могли не заметить.В пресс-службе МВД Грузии пока не сообщали о дополнительных деталях инцидента.Согласно официально статистике, только за шесть месяцев 2021 года в Грузии в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.

https://sputnik-georgia.ru/20211009/dtp-na-vostoke-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-esche-dva-postradali-260398060.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп