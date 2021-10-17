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ДТП на юге Грузии - мужчину с ручным трактором сбил автомобиль
ДТП на юге Грузии - мужчину с ручным трактором сбил автомобиль
У трактора не было никаких опознавательных знаков, и в темноте его просто могли не заметить 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Житель села Ацкури Ахалцихского района на юге Грузии (регион Самцхе Джавахети) стал жертвой ДТП, информацию распространяет местное издание SKnews.По словам очевидцев, 58-летнего мужчину сбил автомобиль в тот момент, когда он управлял ручным трактором, у которого не было никаких опознавательных знаков, и в темноте его просто могли не заметить.В пресс-службе МВД Грузии пока не сообщали о дополнительных деталях инцидента.Согласно официально статистике, только за шесть месяцев 2021 года в Грузии в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.
https://sputnik-georgia.ru/20211009/dtp-na-vostoke-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-esche-dva-postradali-260398060.html
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происшествия, новости, грузия, дтп

ДТП на юге Грузии - мужчину с ручным трактором сбил автомобиль

20:57 17.10.2021 (обновлено: 21:20 17.10.2021)
497
© photo: Sputnik / StringerБригада Скорой помощи 112
Бригада Скорой помощи 112 - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
У трактора не было никаких опознавательных знаков, и в темноте его просто могли не заметить
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Житель села Ацкури Ахалцихского района на юге Грузии (регион Самцхе Джавахети) стал жертвой ДТП, информацию распространяет местное издание SKnews.
По словам очевидцев, 58-летнего мужчину сбил автомобиль в тот момент, когда он управлял ручным трактором, у которого не было никаких опознавательных знаков, и в темноте его просто могли не заметить.
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В пресс-службе МВД Грузии пока не сообщали о дополнительных деталях инцидента.
Согласно официально статистике, только за шесть месяцев 2021 года в Грузии в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.
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