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Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Париже
Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Париже
В общей сложности грузинские дзюдоисты завоевали в Париже четыре медали, и в общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла седьмое место 17.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Грузинские дзюдоисты завоевали три медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Париже.Тато Григалашвили (-81 кг) стал серебряным призером турнира, а Лука Майсурадзе (-90 кг) и Онисе Санеблидзе (-100 кг) завоевали бронзовые медали.Григалашвили в финале уступил Сасаки Такеши из Японии. Для грузинского дзюдоиста это первое серебро на турнирах из серии "Большого шлема". До этого в активе Григалашвили была одна победа и два третьих места.Грузинская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Париже &gt;&gt;Что касается Майсурадзе, то грузинский дзюдоист третий раз в карьере завоевал бронзу "Большого шлема", а для Санеблидзе это первый пьедестал на турнире такого уровня.В общей сложности грузинские дзюдоисты завоевали в Париже четыре медали. Ранее Этери Липартелиани стала бронзовым призером в соревнованиях в весовой категории до 57 кг.В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла седьмое место. Победителями стали дзюдоисты Японии, на счету которых 11 наград (7-2-2). Вторыми стали россияне (2-2-0), а Португалия замкнула тройку лидеров (1-0-1).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Париже

21:33 17.10.2021 (обновлено: 22:31 17.10.2021)
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© REUTERS / ANNEGRET HILSEТато Григалашвили на Олимпиаде в Токио
Тато Григалашвили на Олимпиаде в Токио - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
В общей сложности грузинские дзюдоисты завоевали в Париже четыре медали, и в общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла седьмое место
ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Грузинские дзюдоисты завоевали три медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Париже.
Тато Григалашвили (-81 кг) стал серебряным призером турнира, а Лука Майсурадзе (-90 кг) и Онисе Санеблидзе (-100 кг) завоевали бронзовые медали.
Григалашвили в финале уступил Сасаки Такеши из Японии. Для грузинского дзюдоиста это первое серебро на турнирах из серии "Большого шлема". До этого в активе Григалашвили была одна победа и два третьих места.
Грузинская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Париже >>
Что касается Майсурадзе, то грузинский дзюдоист третий раз в карьере завоевал бронзу "Большого шлема", а для Санеблидзе это первый пьедестал на турнире такого уровня.
В общей сложности грузинские дзюдоисты завоевали в Париже четыре медали. Ранее Этери Липартелиани стала бронзовым призером в соревнованиях в весовой категории до 57 кг.
В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла седьмое место. Победителями стали дзюдоисты Японии, на счету которых 11 наград (7-2-2). Вторыми стали россияне (2-2-0), а Португалия замкнула тройку лидеров (1-0-1).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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