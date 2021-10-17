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https://sputnik-georgia.ru/20211017/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-oktyabrya-2021-260521052.html
Какой сегодня церковный праздник: 17 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 17 октября 2021
17 октября отмечают день памяти Святых Иерофея, Домнины, Вероники, Проскудии, Павла, Аммона и других 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T01:01+0400
2021-10-17T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ АфинскийПо церковному календарю 17 октября поминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням &gt;&gt;&gt;Иерофей, обращенный в истинную веру первоверховным апостолом Павлом, был членом афинского ареопага (верховного суда). Апостол и посвятил будущего священномученика в сан епископа.Святитель Иерофей, по преданию, присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы. Скончался Святой в I веке мученической смертью.Святые мученицыПо церковному календарю 17 октября поминают мученицу Домнину и ее дочерей Веронику и Проскудию, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Жили будущие мученицы в городе Антиохии в Сирии. Домнина вместе с дочерьми пострадала за Христа во время гонения христиан в 304 году.Павел ПрепростыйПо церковному календарю 17 октября поминают преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке.Препростым будущего Святого назвали за простосердечие и благодушие. Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.Считая Павла неспособным к тяжелой жизни отшельника, преподобный Антоний не хотел его принять. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии &gt;&gt;&gt;После долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов с земными поклонами, Святой Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.Когда бесноватого юношу привели к Святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".Аммон ЕгипетскийПо церковному календарю 17 октября поминают преподобного Аммона Египетского.Воспитанный в христианском благочестии будущий Святой, вступив по воле родных в брак, сохранил девственность по согласию с супругой и жил с ней как брат с сестрой.Духовные супруги провели 20 лет в посте, молитве и совместных трудах, а затем продолжили свои подвиги порознь. Жена Аммона учредила в доме женский монастырь, а преподобный ушел в Нитрийскую пустыню, где провел 22 года и достиг высоких духовных совершенств.За благословением преподобный Аммон часто ходил к Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.Преподобный Аммон скончался в середине IV века. В час смерти Святого Антоний Великий увидел, как с веселием ангелы возносили душу этого праведника на небо.ИмениныПо церковному календарю 17 октября именины отмечают Вероника, Василий, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тихон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 17 октября 2021

01:01 17.10.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliКолокола в звоннице на территории храма Светицховели
Колокола в звоннице на территории храма Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
17 октября отмечают день памяти Святых Иерофея, Домнины, Вероники, Проскудии, Павла, Аммона и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епископ Афинский

По церковному календарю 17 октября поминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням >>>
Иерофей, обращенный в истинную веру первоверховным апостолом Павлом, был членом афинского ареопага (верховного суда). Апостол и посвятил будущего священномученика в сан епископа.
Святитель Иерофей, по преданию, присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы. Скончался Святой в I веке мученической смертью.

Святые мученицы

По церковному календарю 17 октября поминают мученицу Домнину и ее дочерей Веронику и Проскудию, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).
© Sputnik / Alex ShlamovЖители Грузии отмечают праздник Крещения Господня в церкви Святой Варвары
Жители Грузии отмечают праздник Крещения Господня в церкви Святой Варвары - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Жители Грузии отмечают праздник Крещения Господня в церкви Святой Варвары
© Sputnik / Alex Shlamov
Жили будущие мученицы в городе Антиохии в Сирии. Домнина вместе с дочерьми пострадала за Христа во время гонения христиан в 304 году.

Павел Препростый

По церковному календарю 17 октября поминают преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке.
Препростым будущего Святого назвали за простосердечие и благодушие. Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.
Считая Павла неспособным к тяжелой жизни отшельника, преподобный Антоний не хотел его принять. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>
После долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов с земными поклонами, Святой Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.
Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.
Когда бесноватого юношу привели к Святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".

Аммон Египетский

По церковному календарю 17 октября поминают преподобного Аммона Египетского.
Воспитанный в христианском благочестии будущий Святой, вступив по воле родных в брак, сохранил девственность по согласию с супругой и жил с ней как брат с сестрой.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Духовные супруги провели 20 лет в посте, молитве и совместных трудах, а затем продолжили свои подвиги порознь. Жена Аммона учредила в доме женский монастырь, а преподобный ушел в Нитрийскую пустыню, где провел 22 года и достиг высоких духовных совершенств.
За благословением преподобный Аммон часто ходил к Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.
Преподобный Аммон скончался в середине IV века. В час смерти Святого Антоний Великий увидел, как с веселием ангелы возносили душу этого праведника на небо.

Именины

По церковному календарю 17 октября именины отмечают Вероника, Василий, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тихон и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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