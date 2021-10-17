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Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото
Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова Бали в Индонезии. Смотрите в фотоленте Sputnik 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T11:11+0400
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По данным индонезийского метеоагентства, эпицентр землетрясения находился в 8 км к северо-западу от прибрежного округа Бали Карангасем, в море, на глубине 10 км.В результате землетрясения на туристическом острове начались оползни.Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что на острове пострадали еще семь человек.
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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, индонезия, землетрясение, новости в фотографиях, бали, фото
Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото 11:11 17.10.2021 (обновлено: 11:12 17.10.2021)
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова Бали в Индонезии. Смотрите в фотоленте Sputnik
По данным индонезийского метеоагентства, эпицентр землетрясения находился в 8 км к северо-западу от прибрежного округа Бали Карангасем, в море, на глубине 10 км.
В результате землетрясения на туристическом острове начались оползни.
Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что на острове пострадали еще семь человек.
© REUTERS / Fikri Yusuf / Antara Foto
По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова
По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова
© AFP / DIMAS DHANI
Очаг залегал на глубине 10 километров
Очаг залегал на глубине 10 километров
© AP Photo / Andi Husein
После землетрясения в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,3
После землетрясения в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,3
© AP Photo / Dewa Raka
В результате подземных толчков были разрушены несколько домов.
В результате подземных толчков были разрушены несколько домов.
© REUTERS / Fikri Yusuf / Antara Foto
Кроме того, сошли оползни
Кроме того, сошли оползни
© AFP / Dimas Dhani
Были заблокированы пути к трем селениям
Были заблокированы пути к трем селениям
© AP Photo / Dewa Raka
По меньшей мере три человека погибли
По меньшей мере три человека погибли
© AFP / BALI BPBD
Еще семь человек на острове пострадали
Еще семь человек на острове пострадали
© AP Photo / Dewa Raka
Спасательные службы эвакуировали людей через озеро, поскольку дорога к пострадавшей громаде была перерезана оползнем
Спасательные службы эвакуировали людей через озеро, поскольку дорога к пострадавшей громаде была перерезана оползнем
© AFP / BALI BPBD
Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения
Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения
© AFP / BALI BPBD
В других частях Бали значительных разрушений не было, однако землетрясение почувствовали также на соседнем острове Ломбок
В других частях Бали значительных разрушений не было, однако землетрясение почувствовали также на соседнем острове Ломбок
© AP Photo / Dewa Raka
Местные власти предупредили население по поводу повторных афтершоков
Местные власти предупредили население по поводу повторных афтершоков