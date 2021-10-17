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Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото
Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова Бали в Индонезии. Смотрите в фотоленте Sputnik 17.10.2021, Sputnik Грузия
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По данным индонезийского метеоагентства, эпицентр землетрясения находился в 8 км к северо-западу от прибрежного округа Бали Карангасем, в море, на глубине 10 км.В результате землетрясения на туристическом острове начались оползни.Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что на острове пострадали еще семь человек.
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Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото

11:11 17.10.2021 (обновлено: 11:12 17.10.2021)
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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова Бали в Индонезии. Смотрите в фотоленте Sputnik
По данным индонезийского метеоагентства, эпицентр землетрясения находился в 8 км к северо-западу от прибрежного округа Бали Карангасем, в море, на глубине 10 км.
В результате землетрясения на туристическом острове начались оползни.
Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что на острове пострадали еще семь человек.
© REUTERS / Fikri Yusuf / Antara Foto

По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова

По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / Fikri Yusuf / Antara Foto

По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова

© AFP / DIMAS DHANI

Очаг залегал на глубине 10 километров

Очаг залегал на глубине 10 километров - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / DIMAS DHANI

Очаг залегал на глубине 10 километров

© AP Photo / Andi Husein

После землетрясения в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,3

После землетрясения в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,3 - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Andi Husein

После землетрясения в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,3

© AP Photo / Dewa Raka

В результате подземных толчков были разрушены несколько домов.

В результате подземных толчков были разрушены несколько домов. - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Dewa Raka

В результате подземных толчков были разрушены несколько домов.

© REUTERS / Fikri Yusuf / Antara Foto

Кроме того, сошли оползни

Кроме того, сошли оползни - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / Fikri Yusuf / Antara Foto

Кроме того, сошли оползни

© AFP / Dimas Dhani

Были заблокированы пути к трем селениям

Были заблокированы пути к трем селениям - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / Dimas Dhani

Были заблокированы пути к трем селениям

© AP Photo / Dewa Raka

По меньшей мере три человека погибли

По меньшей мере три человека погибли - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Dewa Raka

По меньшей мере три человека погибли

© AFP / BALI BPBD

Еще семь человек на острове пострадали

Еще семь человек на острове пострадали - Sputnik Грузия
8/12
© AFP / BALI BPBD

Еще семь человек на острове пострадали

© AP Photo / Dewa Raka

Спасательные службы эвакуировали людей через озеро, поскольку дорога к пострадавшей громаде была перерезана оползнем

Спасательные службы эвакуировали людей через озеро, поскольку дорога к пострадавшей громаде была перерезана оползнем - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Dewa Raka

Спасательные службы эвакуировали людей через озеро, поскольку дорога к пострадавшей громаде была перерезана оползнем

© AFP / BALI BPBD

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения - Sputnik Грузия
10/12
© AFP / BALI BPBD

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения

© AFP / BALI BPBD

В других частях Бали значительных разрушений не было, однако землетрясение почувствовали также на соседнем острове Ломбок

В других частях Бали значительных разрушений не было, однако землетрясение почувствовали также на соседнем острове Ломбок - Sputnik Грузия
11/12
© AFP / BALI BPBD

В других частях Бали значительных разрушений не было, однако землетрясение почувствовали также на соседнем острове Ломбок

© AP Photo / Dewa Raka

Местные власти предупредили население по поводу повторных афтершоков

Местные власти предупредили население по поводу повторных афтершоков - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Dewa Raka

Местные власти предупредили население по поводу повторных афтершоков

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