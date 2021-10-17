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Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото

Последствия мощного землетрясения на острове Бали – фото

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова Бали в Индонезии. Смотрите в фотоленте Sputnik 17.10.2021, Sputnik Грузия

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По данным индонезийского метеоагентства, эпицентр землетрясения находился в 8 км к северо-западу от прибрежного округа Бали Карангасем, в море, на глубине 10 км.В результате землетрясения на туристическом острове начались оползни.Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что на острове пострадали еще семь человек.

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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, индонезия, землетрясение, новости в фотографиях, бали, фото