https://sputnik-georgia.ru/20211018/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-479-260629668.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 479
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 479
За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 2 374 пациента, а с начала пандемии – 614 855. 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T10:46+0400
2021-10-18T10:46+0400
2021-10-18T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 479. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 664 813 случаев заражения.Пятая волна коронавируса начинается в Грузии с высокого показателя - эпидемиолог>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 374 человека, с начала пандемии – 614 855. Скончались 9 510.За сутки сделано 25 385 тестов, в том числе 15 522 на антиген и 9 863 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 9,77%, за последние 14 дней – 8,47%, за последние семь дней – 9,07%.К этому времени в Грузии сделано 1 914 269 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 260.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 562, в ковид-гостиницах – 970.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 479
10:46 18.10.2021 (обновлено: 11:00 18.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 2 374 пациента, а с начала пандемии – 614 855.
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 479. Скончались 42 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 664 813 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 374 человека, с начала пандемии – 614 855. Скончались 9 510.
За сутки сделано 25 385 тестов, в том числе 15 522 на антиген и 9 863 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,77%, за последние 14 дней – 8,47%, за последние семь дней – 9,07%.
К этому времени в Грузии сделано 1 914 269 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 260.
В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 562, в ковид-гостиницах – 970.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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