https://sputnik-georgia.ru/20211018/covid-statistika-gruzii-chislo-umershikh-rastet-260634194.html
COVID-статистика Грузии: число умерших растет
COVID-статистика Грузии: число умерших растет
В клиниках Грузии 1 247 тяжелых ковид-пациентов, 284 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T11:44+0400
2021-10-18T11:44+0400
2021-10-18T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 25 385 тестов на коронавирус: 15 522 – на антиген, 9 863 – ПЦР-теста, и выявлено 2 479 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge. Показатель положительности по данным на 17 октября составляет 9,77%, за две недели – 8,47% , за семь дней – 9,07%.В Грузии начинается марафон иммунизации населения>>С начала пандемии в Грузии зафиксировано 664 813 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 374 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 614 855 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 человека, а с начала пандемии – 9 510.Из 2 479 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 869 случаев зарегистрировано в Тбилиси.Ситуация в регионах выглядит следующим образом:Аджария – 117,Имерети – 474,Квемо Картли – 128,Шида Картли – 132,Гурия – 50,Самегрело - Земо Сванети – 220,Кахети – 396,Мцхета-Мтианети – 35,Самцхе-Джавахети – 40,Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.На данный момент в Грузии 40 422 активных случая, из них 5 562 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 247 пациентов тяжелое, из них 284 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 970 пациента находятся в ковид-гостиницах. 33 890 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 27 836 .Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика
COVID-статистика Грузии: число умерших растет
В клиниках Грузии 1 247 тяжелых ковид-пациентов, 284 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 25 385 тестов на коронавирус: 15 522 – на антиген, 9 863 – ПЦР-теста, и выявлено 2 479 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Показатель положительности по данным на 17 октября составляет 9,77%, за две недели – 8,47% , за семь дней – 9,07%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 664 813 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 374 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 614 855 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 человека, а с начала пандемии – 9 510.
Из 2 479 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 869 случаев зарегистрировано в Тбилиси.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 220,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.
На данный момент в Грузии 40 422 активных случая, из них 5 562 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 247 пациентов тяжелое, из них 284 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 970 пациента находятся в ковид-гостиницах. 33 890 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 27 836 .
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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