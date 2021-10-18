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Глава Пентагона прибыл в Грузию

Глава Пентагона прибыл в Грузию

Глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министр обороны США Ллойд Остин начинает на предстоящей неделе визит в Европу с Грузии, куда прибыл в понедельник, 18 октября. "Соединенные Штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии евро-атлантической интеграции, и я очень жду встреч здесь", – написал Остин в Twitter.В ходе визита в Грузию, глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.НАТО хочет усилить военное сотрудничество с Грузией >>На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества США и Грузии, глобальная безопасность и региональные вопросы.После Грузии Остин посетит Украину и Румынию, а завершит визит в Европу участием в министериале НАТО в Брюсселе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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