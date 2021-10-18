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Какова необходимая доза витамина C? Ответ диетолога
Какова необходимая доза витамина C? Ответ диетолога
Витамин C крайне необходим для поддержания иммунитета, так что он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний... 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T10:59+0400
2021-10-18T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Дневная дозировка витамина C для здорового и болеющего человека может отличаться в несколько раз. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.Витамин C, по словам медика, необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен быть в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.При этом люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач. Но это не касается ситуаций, во время которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В подобных случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.Витамины для иммунитета осенью для взрослых и детей: топ-5 витаминов >>>Такую внушительную дозу витамина C получить из продуктов питания трудно, так что приходится обращаться к аптечным препаратам, говорит диетолог."В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1 000 и даже 2 000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)", – пояснила Залетова, отметив, что оптимальную дозу витамина поможет определить врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, витамины
Какова необходимая доза витамина C? Ответ диетолога
10:59 18.10.2021 (обновлено: 11:06 18.10.2021)
Витамин C крайне необходим для поддержания иммунитета, так что он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний, утверждает врач
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Дневная дозировка витамина C для здорового и болеющего человека может отличаться в несколько раз. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.
Витамин C, по словам медика, необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен быть в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.
"Суточная доза витамина C для здорового человека – это 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно", – заверила Залетова.
При этом люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач. Но это не касается ситуаций, во время которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В подобных случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.
Такую внушительную дозу витамина C получить из продуктов питания трудно, так что приходится обращаться к аптечным препаратам, говорит диетолог.
"В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1 000 и даже 2 000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)", – пояснила Залетова, отметив, что оптимальную дозу витамина поможет определить врач.
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