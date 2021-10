Какова необходимая доза витамина C? Ответ диетолога

https://sputnik-georgia.ru/20211018/kakova-neobkhodimaya-doza-vitamina-c-otvet-dietologa-260631787.html

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Дневная дозировка витамина C для здорового и болеющего человека может отличаться в несколько раз. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.Витамин C, по словам медика, необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен быть в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.При этом люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач. Но это не касается ситуаций, во время которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В подобных случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.Витамины для иммунитета осенью для взрослых и детей: топ-5 витаминов >>>Такую внушительную дозу витамина C получить из продуктов питания трудно, так что приходится обращаться к аптечным препаратам, говорит диетолог."В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1 000 и даже 2 000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)", – пояснила Залетова, отметив, что оптимальную дозу витамина поможет определить врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

