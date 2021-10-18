https://sputnik-georgia.ru/20211018/minzdrav-gruzii-preduprezhdaet-ulichnye-aktsii-opasny-dlya-vashego-zdorovya-260653590.html

Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья

Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья

В Минздраве Грузии не сомневаются, что массовые манифестации и акции протеста непременно скажутся на динамике распространения коронавируса 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T17:16+0400

2021-10-18T17:16+0400

2021-10-18T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Уличные акции представляют собой фактор риска в распространении коронавируса и ухудшении эпидемиологической ситуации, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.В Грузии существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. По последним данным, показатель инфицирования составляет уже 9,77%. Специалисты заговорили о пятой волне коронавируса.Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы>>Как отметила Габуния, мобильность является тем главным критическим фактором, который способствуют росту эпидемии."Что в последнее время вызвало обострение, почему мы снова достигли почти 5 тысячи случаев в день? А потому, что у нас вновь наблюдается необычный рост мобильности, проводятся уличные акции. Выборы сами по себе не представляют столь большого риска, поскольку избирательная среда управляема", - подчеркнула она.Акции протеста участились в Грузии после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 2 октября. Они проходят по Грузии практически ежедневно.Самая крупная по своим масштабам акция протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, организованная самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", прошла на прошлой неделе в центре Тбилиси. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек. Один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, заразившийся коронавирусом, пришел на акцию, нарушив режим самоизоляции. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, акции протеста, коронавирус covid-19