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Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья
Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья
В Минздраве Грузии не сомневаются, что массовые манифестации и акции протеста непременно скажутся на динамике распространения коронавируса 18.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-18T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Уличные акции представляют собой фактор риска в распространении коронавируса и ухудшении эпидемиологической ситуации, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.В Грузии существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. По последним данным, показатель инфицирования составляет уже 9,77%. Специалисты заговорили о пятой волне коронавируса.Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы&gt;&gt;Как отметила Габуния, мобильность является тем главным критическим фактором, который способствуют росту эпидемии."Что в последнее время вызвало обострение, почему мы снова достигли почти 5 тысячи случаев в день? А потому, что у нас вновь наблюдается необычный рост мобильности, проводятся уличные акции. Выборы сами по себе не представляют столь большого риска, поскольку избирательная среда управляема", - подчеркнула она.Акции протеста участились в Грузии после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 2 октября. Они проходят по Грузии практически ежедневно.Самая крупная по своим масштабам акция протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, организованная самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", прошла на прошлой неделе в центре Тбилиси. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек. Один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, заразившийся коронавирусом, пришел на акцию, нарушив режим самоизоляции. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, акции протеста, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии предупреждает: уличные акции опасны для вашего здоровья

17:16 18.10.2021 (обновлено: 17:25 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Минздраве Грузии не сомневаются, что массовые манифестации и акции протеста непременно скажутся на динамике распространения коронавируса
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Уличные акции представляют собой фактор риска в распространении коронавируса и ухудшении эпидемиологической ситуации, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
В Грузии существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. По последним данным, показатель инфицирования составляет уже 9,77%. Специалисты заговорили о пятой волне коронавируса.
Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы>>
"То, что последовало за (местными) выборами в виде массовых собраний, конечно же, было фактором риска. Мы видим, что в этих случаях не соблюдались ни масочный режим, ни другие правила", - заявила Габуния.
Как отметила Габуния, мобильность является тем главным критическим фактором, который способствуют росту эпидемии.
"Что в последнее время вызвало обострение, почему мы снова достигли почти 5 тысячи случаев в день? А потому, что у нас вновь наблюдается необычный рост мобильности, проводятся уличные акции. Выборы сами по себе не представляют столь большого риска, поскольку избирательная среда управляема", - подчеркнула она.
Акции протеста участились в Грузии после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 2 октября. Они проходят по Грузии практически ежедневно.
Самая крупная по своим масштабам акция протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, организованная самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", прошла на прошлой неделе в центре Тбилиси.
По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек. Один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, заразившийся коронавирусом, пришел на акцию, нарушив режим самоизоляции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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