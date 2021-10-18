https://sputnik-georgia.ru/20211018/podavlyayuschee-bolshinstvo-kovid-patsientov-v-klinikakh-gruzii-ne-vaktsinirovany--260651851.html
Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
Из нуждающихся в госпитализации инфицированных коронавирусом пациентов 95% не вакцинированы 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T16:17+0400
2021-10-18T16:17+0400
2021-10-18T16:23+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_3cb02c77a96c4ad8973719a7bc526222.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Из инфицированных коронавирусом пациентов, попадающих в клиники, 95% не вакцинированы, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По словам главного эпидемиолога, аналогичная ситуация и с тяжелыми пациентами, которые попадают в реанимацию. Из них не привиты 98%.Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?>>"К сожалению, сейчас в стране началась пятая волна, ситуация ухудшается, дельта-штамм оказался довольно коварным", - сказал Гамкрелидзе.В создавшейся ситуации он выступает за обязательную вакцинацию педагогов и сотрудников школьной администрации.Впервые за последние три месяца массовой вакцинации накануне был зафиксирован самый низкий показатель прививок. 17 октября вакцинировалось всего 2260 человек. Всего же к этому времени вакцинировано 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_104:36:966:682_1920x0_80_0_0_de2bb8ead368b273458212114fc816a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
16:17 18.10.2021 (обновлено: 16:23 18.10.2021)
Из нуждающихся в госпитализации инфицированных коронавирусом пациентов 95% не вакцинированы
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Из инфицированных коронавирусом пациентов, попадающих в клиники, 95% не вакцинированы, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.
По словам главного эпидемиолога, аналогичная ситуация и с тяжелыми пациентами, которые попадают в реанимацию. Из них не привиты 98%.
"К сожалению, сейчас в стране началась пятая волна, ситуация ухудшается, дельта-штамм оказался довольно коварным", - сказал Гамкрелидзе.
В создавшейся ситуации он выступает за обязательную вакцинацию педагогов и сотрудников школьной администрации.
"Я поддерживаю обязательную вакцинацию учителей, особенно школьных учителей, потому что они имеют дело с нашими детьми. Также это необходимо для родителей. По данным десятидневной давности, 65% школьного персонала вакцинировано один раз, около 52% - дважды. Это больше среднего показателя, но этого недостаточно. Мы хотим, чтобы были вакцинированы 80% педагогов", - сказал Гамкрелидзе.
Впервые за последние три месяца массовой вакцинации накануне был зафиксирован самый низкий показатель прививок. 17 октября вакцинировалось всего 2260 человек. Всего же к этому времени вакцинировано 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.