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Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы
Из нуждающихся в госпитализации инфицированных коронавирусом пациентов 95% не вакцинированы 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T16:17+0400
2021-10-18T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Из инфицированных коронавирусом пациентов, попадающих в клиники, 95% не вакцинированы, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По словам главного эпидемиолога, аналогичная ситуация и с тяжелыми пациентами, которые попадают в реанимацию. Из них не привиты 98%.Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?&gt;&gt;"К сожалению, сейчас в стране началась пятая волна, ситуация ухудшается, дельта-штамм оказался довольно коварным", - сказал Гамкрелидзе.В создавшейся ситуации он выступает за обязательную вакцинацию педагогов и сотрудников школьной администрации.Впервые за последние три месяца массовой вакцинации накануне был зафиксирован самый низкий показатель прививок. 17 октября вакцинировалось всего 2260 человек. Всего же к этому времени вакцинировано 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы

16:17 18.10.2021 (обновлено: 16:23 18.10.2021)
229
© Government of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© Government of Georgia
Из нуждающихся в госпитализации инфицированных коронавирусом пациентов 95% не вакцинированы
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Из инфицированных коронавирусом пациентов, попадающих в клиники, 95% не вакцинированы, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.
По словам главного эпидемиолога, аналогичная ситуация и с тяжелыми пациентами, которые попадают в реанимацию. Из них не привиты 98%.
Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?>>
"К сожалению, сейчас в стране началась пятая волна, ситуация ухудшается, дельта-штамм оказался довольно коварным", - сказал Гамкрелидзе.
В создавшейся ситуации он выступает за обязательную вакцинацию педагогов и сотрудников школьной администрации.

"Я поддерживаю обязательную вакцинацию учителей, особенно школьных учителей, потому что они имеют дело с нашими детьми. Также это необходимо для родителей. По данным десятидневной давности, 65% школьного персонала вакцинировано один раз, около 52% - дважды. Это больше среднего показателя, но этого недостаточно. Мы хотим, чтобы были вакцинированы 80% педагогов", - сказал Гамкрелидзе.

Впервые за последние три месяца массовой вакцинации накануне был зафиксирован самый низкий показатель прививок. 17 октября вакцинировалось всего 2260 человек. Всего же к этому времени вакцинировано 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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