https://sputnik-georgia.ru/20211018/podavlyayuschee-bolshinstvo-kovid-patsientov-v-klinikakh-gruzii-ne-vaktsinirovany--260651851.html

Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы

Подавляющее большинство ковид-пациентов в клиниках Грузии не вакцинированы

Из нуждающихся в госпитализации инфицированных коронавирусом пациентов 95% не вакцинированы 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T16:17+0400

2021-10-18T16:17+0400

2021-10-18T16:23+0400

четвертая волна

общество

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Из инфицированных коронавирусом пациентов, попадающих в клиники, 95% не вакцинированы, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По словам главного эпидемиолога, аналогичная ситуация и с тяжелыми пациентами, которые попадают в реанимацию. Из них не привиты 98%.Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?>>"К сожалению, сейчас в стране началась пятая волна, ситуация ухудшается, дельта-штамм оказался довольно коварным", - сказал Гамкрелидзе.В создавшейся ситуации он выступает за обязательную вакцинацию педагогов и сотрудников школьной администрации.Впервые за последние три месяца массовой вакцинации накануне был зафиксирован самый низкий показатель прививок. 17 октября вакцинировалось всего 2260 человек. Всего же к этому времени вакцинировано 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19