https://sputnik-georgia.ru/20211018/perevozivshaya-pyat-tonn-kokaina-yakhta-zaderzhana-v-atlanticheskom-okeane-260662199.html

Перевозившая пять тонн кокаина яхта задержана в Атлантическом океане

Перевозившая пять тонн кокаина яхта задержана в Атлантическом океане

Задержаны три человека, все иностранцы, которые входили в преступную организацию, занимавшуюся доставкой кокаина из Латинской Америки в Европу 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T21:09+0400

2021-10-18T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. С яхты в Атлантическом океане была изъята крупная партия наркотиков – 5,2 тонны кокаина.По информации правоохранительных органов Португалии и Испании, на борту 24-метрового парусного судна было обнаружено 183 тюка c наркотиками. Это самая крупная партия, изъятая за последние 15 лет в Португалии, и одна из крупнейших в Европе, говорится в сообщении португальской полиции. Испанская Национальная полиция сообщает, что эта самая крупная партия, которая была когда-либо обнаружена на борту парусника, сообщает РИА Новости.Задержаны три человека, все иностранцы, которые входили в крупную криминальную организацию, занимавшуюся доставкой кокаина из Латинской Америки в Европу.Один из них находился в розыске, сообщает Национальная полиция Испании.Группировка в основном перевозила наркотики из Колумбии и Венесуэлы на яхтах и парусниках.В операции также принимали участие ВМС и ВВС Португалии, Национальная полиция Испании, испанский разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, Центр анализа и морских операций по незаконному обороту наркотиков (MAOC), американское Управление по борьбе с наркотиками, Национальное криминальное агентство Великобритании, правоохранительные органы Колумбии.

https://sputnik-georgia.ru/20190730/Narkotiki-vmesto-fruktov-iz-Kolumbii-v-Evropu-vezli-bolee-tonny-kokaina-246103006.html

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