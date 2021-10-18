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Перевозившая пять тонн кокаина яхта задержана в Атлантическом океане
Перевозившая пять тонн кокаина яхта задержана в Атлантическом океане
Задержаны три человека, все иностранцы, которые входили в преступную организацию, занимавшуюся доставкой кокаина из Латинской Америки в Европу 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T21:09+0400
2021-10-18T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. С яхты в Атлантическом океане была изъята крупная партия наркотиков – 5,2 тонны кокаина.По информации правоохранительных органов Португалии и Испании, на борту 24-метрового парусного судна было обнаружено 183 тюка c наркотиками. Это самая крупная партия, изъятая за последние 15 лет в Португалии, и одна из крупнейших в Европе, говорится в сообщении португальской полиции. Испанская Национальная полиция сообщает, что эта самая крупная партия, которая была когда-либо обнаружена на борту парусника, сообщает РИА Новости.Задержаны три человека, все иностранцы, которые входили в крупную криминальную организацию, занимавшуюся доставкой кокаина из Латинской Америки в Европу.Один из них находился в розыске, сообщает Национальная полиция Испании.Группировка в основном перевозила наркотики из Колумбии и Венесуэлы на яхтах и парусниках.В операции также принимали участие ВМС и ВВС Португалии, Национальная полиция Испании, испанский разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, Центр анализа и морских операций по незаконному обороту наркотиков (MAOC), американское Управление по борьбе с наркотиками, Национальное криминальное агентство Великобритании, правоохранительные органы Колумбии.
https://sputnik-georgia.ru/20190730/Narkotiki-vmesto-fruktov-iz-Kolumbii-v-Evropu-vezli-bolee-tonny-kokaina-246103006.html
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происшествия, новости, испания, португалия, наркотики

Перевозившая пять тонн кокаина яхта задержана в Атлантическом океане

21:09 18.10.2021
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© AP Photo / Mark BakerЯхта во время восхода луны в Сиднее
Яхта во время восхода луны в Сиднее - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Mark Baker
Задержаны три человека, все иностранцы, которые входили в преступную организацию, занимавшуюся доставкой кокаина из Латинской Америки в Европу
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. С яхты в Атлантическом океане была изъята крупная партия наркотиков – 5,2 тонны кокаина.
По информации правоохранительных органов Португалии и Испании, на борту 24-метрового парусного судна было обнаружено 183 тюка c наркотиками.
Это самая крупная партия, изъятая за последние 15 лет в Португалии, и одна из крупнейших в Европе, говорится в сообщении португальской полиции. Испанская Национальная полиция сообщает, что эта самая крупная партия, которая была когда-либо обнаружена на борту парусника, сообщает РИА Новости.
Задержаны три человека, все иностранцы, которые входили в крупную криминальную организацию, занимавшуюся доставкой кокаина из Латинской Америки в Европу.
Колумбийские военнослужащие охраняют упаковки с кокаином после того, как колумбийская полиция изъяла более шести тонн этого наркотика в портовом городе Барранкилья - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2019
Наркотики вместо фруктов: из Колумбии в Европу везли более тонны кокаина
30 июля 2019, 15:04
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Один из них находился в розыске, сообщает Национальная полиция Испании.
Группировка в основном перевозила наркотики из Колумбии и Венесуэлы на яхтах и парусниках.
В операции также принимали участие ВМС и ВВС Португалии, Национальная полиция Испании, испанский разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, Центр анализа и морских операций по незаконному обороту наркотиков (MAOC), американское Управление по борьбе с наркотиками, Национальное криминальное агентство Великобритании, правоохранительные органы Колумбии.
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