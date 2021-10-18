https://sputnik-georgia.ru/20211018/pochemu-v-gruzii-rastet-tsena-na-benzin-glava-minekonomiki-nazvala-prichiny-260663779.html

Почему в Грузии растет цена на бензин: глава Минэкономики назвала причины

Почему в Грузии растет цена на бензин: глава Минэкономики назвала причины

Стабильность национальной валюты является сдерживающим фактором роста цен на топливо, считает министр 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T21:37+0400

2021-10-18T21:37+0400

2021-10-18T21:50+0400

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цены на топливо

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Рост стоимости топлива в Грузии связан с ростом цен на нефть на мировых рынках, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.По данным статистики, годовая инфляция (август 2021 года к августу 2020 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на продовольствие, транспорт, здравоохранение, мебель, коммунальные услуги и автомобильное топливо.Глава Минэкономики отметила, что тем не менее тенденцию роста цен на автомобильное топливо немного сдерживает и стабильность национальной валюты – лари.По данным Союза импортеров нефтепродуктов (СИНГ), в последнее время цены на нефть в мире значительно растут. В частности, с 1 сентября цена на нефть на Лондонской бирже выросла на 14,7%, и в настоящее время составляет 83,65 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 2018 года. На Нью-Йоркской бирже стоимость нефти выросла на 17,4% и составляет на сегодня 80,52 доллара за баррель, - это самый высокий показатель после 2013 года.Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики >>Что касается цен в розничной топливной сети Грузии, то цены в сентябре не менялись. Что касается октября, то на оптовом рынке произошел значительный рост цен на топливо, что привело к росту цен на некоторых небрендовых АЗС в последние дни.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 3,07-3,18 лари за литр, регуляр – 2,81-3,09 лари за литр, супер - 3,15-3,26 лари за литр, евро дизель – 2,87-3,07 лари за литр, дизель – 2,64-2,99 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,1344 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, цены на топливо, натия турнава