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Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики
Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики
При прочих равных условиях Нацбанк прогнозирует значительное снижении инфляции с весны 2022 года 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T09:01+0400
2021-10-05T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2021 года к сентябрю 2020 года) в Грузии составила 12,3%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (20,3%), здравоохранение (9,2%), мебель (12,5%) и коммунальные услуги (11,8%). В августе цены на продовольствие за год выросли на 15,9%. Больше всего подорожало растительное масло – 40,7%, овощи – 38,2%, молоко – 17,1% и сахар – 16,6%.Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования &gt;&gt;В сентябре 2021 года, по сравнению с августом 2021 года, уровень инфляции составил 0,2%. В июле месячная инфляция составляла 0,7%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, инфляция остается серьезной глобальной проблемой в последнее время, и динамика роста цен во многих развитых и развивающихся странах намного превзошла прогнозы.Регулятор отмечает, что несмотря на недавнее укрепление обменного курса, рост цен на импортную продукцию ускорился до 18,7 процента в год, что значительно превышает рост цен на отечественную продукцию (8,2 процента)."Ожидается, что инфляция останется высокой до конца года. В декабре этого года и январе-феврале следующего года базовый эффект субсидии по налогу на коммунальные услуги окажет дополнительное влияние на годовой уровень инфляции", – подчеркивает Нацбанк.Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика &gt;&gt;В документе отмечается, что при прочих равных условиях прогнозируется значительное снижении инфляции с весны 2022 года, что в сочетании с принятием временных факторов будет поддержано ужесточением денежно-кредитной политики и бюджетной консолидацией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, статистика

Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики

09:01 05.10.2021
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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло и продукты питания в магазине
Подсолнечное масло и продукты питания в магазине - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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При прочих равных условиях Нацбанк прогнозирует значительное снижении инфляции с весны 2022 года
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2021 года к сентябрю 2020 года) в Грузии составила 12,3%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
За год цены выросли на транспорт (20,3%), здравоохранение (9,2%), мебель (12,5%) и коммунальные услуги (11,8%). В августе цены на продовольствие за год выросли на 15,9%. Больше всего подорожало растительное масло – 40,7%, овощи – 38,2%, молоко – 17,1% и сахар – 16,6%.
Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования >>
В сентябре 2021 года, по сравнению с августом 2021 года, уровень инфляции составил 0,2%. В июле месячная инфляция составляла 0,7%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

По информации Национального банка Грузии, инфляция остается серьезной глобальной проблемой в последнее время, и динамика роста цен во многих развитых и развивающихся странах намного превзошла прогнозы.

"Особого внимания заслуживает резкий рост цен на продукты питания и нефть на мировых рынках с начала года. Кроме того, растущая динамика затрат на международные перевозки приводит к удорожанию импортных товаров во всем мире", – говорится в заявлении Нацбанка.

Регулятор отмечает, что несмотря на недавнее укрепление обменного курса, рост цен на импортную продукцию ускорился до 18,7 процента в год, что значительно превышает рост цен на отечественную продукцию (8,2 процента).
"Ожидается, что инфляция останется высокой до конца года. В декабре этого года и январе-феврале следующего года базовый эффект субсидии по налогу на коммунальные услуги окажет дополнительное влияние на годовой уровень инфляции", – подчеркивает Нацбанк.
Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>
В документе отмечается, что при прочих равных условиях прогнозируется значительное снижении инфляции с весны 2022 года, что в сочетании с принятием временных факторов будет поддержано ужесточением денежно-кредитной политики и бюджетной консолидацией.
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