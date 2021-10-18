https://sputnik-georgia.ru/20211018/sankt-peterburg-perekhodit-na-udalenku-v-nachale-noyabrya-260665634.html

Санкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября

Санкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября

С 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T23:26+0400

2021-10-18T23:26+0400

2021-10-18T23:38+0400

россия

санкт-петербург

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября рекомендовано всем работодателям в Санкт-Петербурге, говорится в постановлении губернатора города, передает РИА Новости.Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд: за прошлые сутки заболели еще 34 325 человек. Из них 3097 в Санкт-Петербурге. "Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией >>После трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.Кроме того, с 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код. С 1 декабря это предписание будет действовать в ресторанах и магазинах (за исключением продовольственных и аптек). С 1 ноября сотрудники старше 60 лет без QR-кода также переводятся на удаленную работу.Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 8 027 012 жителей страны, умерли 224 310.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, санкт-петербург, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса