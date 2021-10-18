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Санкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября
Санкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября
С 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T23:26+0400
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россия
санкт-петербург
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября рекомендовано всем работодателям в Санкт-Петербурге, говорится в постановлении губернатора города, передает РИА Новости.Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд: за прошлые сутки заболели еще 34 325 человек. Из них 3097 в Санкт-Петербурге. "Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией &gt;&gt;После трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.Кроме того, с 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код. С 1 декабря это предписание будет действовать в ресторанах и магазинах (за исключением продовольственных и аптек). С 1 ноября сотрудники старше 60 лет без QR-кода также переводятся на удаленную работу.Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 8 027 012 жителей страны, умерли 224 310.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, санкт-петербург, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Санкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября

23:26 18.10.2021 (обновлено: 23:38 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / S. Blokhin / Перейти в фотобанкПамятник Петру I
Памятник Петру I - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / S. Blokhin
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С 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября рекомендовано всем работодателям в Санкт-Петербурге, говорится в постановлении губернатора города, передает РИА Новости.
Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд: за прошлые сутки заболели еще 34 325 человек. Из них 3097 в Санкт-Петербурге.
"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией >>
После трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.
Кроме того, с 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код. С 1 декабря это предписание будет действовать в ресторанах и магазинах (за исключением продовольственных и аптек). С 1 ноября сотрудники старше 60 лет без QR-кода также переводятся на удаленную работу.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 8 027 012 жителей страны, умерли 224 310.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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