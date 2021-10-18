https://sputnik-georgia.ru/20211018/dengi-ponadobyatsya---ekspert-o-sokraschenii-gruziey-raskhodov-na-borbu-s-pandemiey-260664308.html

"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией

"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией

Пока нет поводов для оптимизма и предпосылок, что пандемия скоро отступит, считает сенатор 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T22:10+0400

2021-10-18T22:10+0400

2021-10-18T22:25+0400

пресс-центр

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

пресс-центр

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260664196_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7650d1cfdfb38137dc692b4d348abd55.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сократить расходы на борьбу с коронавирусом в Грузии можно при условии вакцинации 80% населения, заявил член Совета Федерации России, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Министерство финансов Грузии в проекте госбюджета на 2022 сократило финансирование борьбы с пандемией. Главный аргумент данного решения – надежда на снижение темпов распространения и инфицирования COVID-19, а также то, что большая часть вакцин уже куплена. В 2021 году на борьбу с пандемией Минздраву Грузии было выделено 820 миллионов лари, в будущем году для ведомства предусмотрено всего 500 миллионов.Эксперт пока не видит поводов для оптимизма и предпосылок, что пандемия скоро отступит, поэтому предполагает, что грузинское ведомство в случае необходимости надеется оперативно увеличить эти суммы. По словам Круглого, деньги, выделенные на борьбу против распространения коронавируса, идут не только на приобретение вакцин, но и лекарств для лечения инфицированных.Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года >>"Схема лечения, клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, они очень близкие, основываются на рекомендациях ВОЗ. Думаю, во всех странах они в той или иной степени очень похожи. Лекарственные препараты, которые используются, довольно дорогостоящие: моноклональные антитела, гормональные препараты, кислород. То есть лечение одного пациента довольно дорогое, поэтому, мне кажется, деньги понадобятся", - сказал эксперт.Как ускорить процесс вакцинацииНа вопрос Sputnik Грузия, как ускорить темпы вакцинации, Круглый назвал направления, по которым должны двигаться государства."Первое – законодательство. Про Грузию сказать не смогу. Но по российскому законодательству, принятому еще в 1998 году, которое говорит о том, что есть категория людей, которые в период пандемии должны обязательно привиться… Поэтому, в соответствии с законом, невакцинированного работника просто не должны допускать к обязанностям. У нас слабо это законодательство выполняется", - заявил Круглый.По словам российского сенатора, страны должны ввести ограничения для непривитых. На массовые мероприятия, которые вообще надо отменить до улучшения ситуации, их нельзя допускать, - считает он.Кроме того, важным Круглый считает мотивацию людей посредством информационной политики государства."В соцсетях полно информации, которая противоречива. Но есть позиция государства, которая должна доноситься более решительно", - отметил эксперт.Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса >>Как заявил Круглый, не только сайт Минздрава должен вести эту кампанию, а должен быть именно информационный ресурс, который бы доносил правдивую информацию. Специалист отмечает, что отношение граждан, недоверие к официальной информации очень высоко, но если за короткое время информация будет правдивой, все это увидят.В заключение эксперт подчеркнул и важную роль медицинского сообщества в увеличении доверия населения к процессу вакцинации.По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) на 18 октября, обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, пресс-центр, коронавирус covid-19