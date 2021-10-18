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"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией
"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией
Пока нет поводов для оптимизма и предпосылок, что пандемия скоро отступит, считает сенатор 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T22:10+0400
2021-10-18T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сократить расходы на борьбу с коронавирусом в Грузии можно при условии вакцинации 80% населения, заявил член Совета Федерации России, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Министерство финансов Грузии в проекте госбюджета на 2022 сократило финансирование борьбы с пандемией. Главный аргумент данного решения – надежда на снижение темпов распространения и инфицирования COVID-19, а также то, что большая часть вакцин уже куплена. В 2021 году на борьбу с пандемией Минздраву Грузии было выделено 820 миллионов лари, в будущем году для ведомства предусмотрено всего 500 миллионов.Эксперт пока не видит поводов для оптимизма и предпосылок, что пандемия скоро отступит, поэтому предполагает, что грузинское ведомство в случае необходимости надеется оперативно увеличить эти суммы. По словам Круглого, деньги, выделенные на борьбу против распространения коронавируса, идут не только на приобретение вакцин, но и лекарств для лечения инфицированных.Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года &gt;&gt;"Схема лечения, клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, они очень близкие, основываются на рекомендациях ВОЗ. Думаю, во всех странах они в той или иной степени очень похожи. Лекарственные препараты, которые используются, довольно дорогостоящие: моноклональные антитела, гормональные препараты, кислород. То есть лечение одного пациента довольно дорогое, поэтому, мне кажется, деньги понадобятся", - сказал эксперт.Как ускорить процесс вакцинацииНа вопрос Sputnik Грузия, как ускорить темпы вакцинации, Круглый назвал направления, по которым должны двигаться государства."Первое – законодательство. Про Грузию сказать не смогу. Но по российскому законодательству, принятому еще в 1998 году, которое говорит о том, что есть категория людей, которые в период пандемии должны обязательно привиться… Поэтому, в соответствии с законом, невакцинированного работника просто не должны допускать к обязанностям. У нас слабо это законодательство выполняется", - заявил Круглый.По словам российского сенатора, страны должны ввести ограничения для непривитых. На массовые мероприятия, которые вообще надо отменить до улучшения ситуации, их нельзя допускать, - считает он.Кроме того, важным Круглый считает мотивацию людей посредством информационной политики государства."В соцсетях полно информации, которая противоречива. Но есть позиция государства, которая должна доноситься более решительно", - отметил эксперт.Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса &gt;&gt;Как заявил Круглый, не только сайт Минздрава должен вести эту кампанию, а должен быть именно информационный ресурс, который бы доносил правдивую информацию. Специалист отмечает, что отношение граждан, недоверие к официальной информации очень высоко, но если за короткое время информация будет правдивой, все это увидят.В заключение эксперт подчеркнул и важную роль медицинского сообщества в увеличении доверия населения к процессу вакцинации.По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) на 18 октября, обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, пресс-центр, коронавирус covid-19

"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией

22:10 18.10.2021 (обновлено: 22:25 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Владимир ТрефиловВрач-педиатр, член Совета Федерации Владимир Круглый
Врач-педиатр, член Совета Федерации Владимир Круглый - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Пока нет поводов для оптимизма и предпосылок, что пандемия скоро отступит, считает сенатор
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Сократить расходы на борьбу с коронавирусом в Грузии можно при условии вакцинации 80% населения, заявил член Совета Федерации России, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovВидеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Министерство финансов Грузии в проекте госбюджета на 2022 сократило финансирование борьбы с пандемией. Главный аргумент данного решения – надежда на снижение темпов распространения и инфицирования COVID-19, а также то, что большая часть вакцин уже куплена. В 2021 году на борьбу с пандемией Минздраву Грузии было выделено 820 миллионов лари, в будущем году для ведомства предусмотрено всего 500 миллионов.
"Мне сложно сказать, что движет Минфином, но коронавирус у нас надолго. Единственный выход - массовая вакцинация. Если удастся охватить больше 80% населения, тогда думаю да, но такое должно быть условие и ничто другое", - заявил Круглый.
Эксперт пока не видит поводов для оптимизма и предпосылок, что пандемия скоро отступит, поэтому предполагает, что грузинское ведомство в случае необходимости надеется оперативно увеличить эти суммы. По словам Круглого, деньги, выделенные на борьбу против распространения коронавируса, идут не только на приобретение вакцин, но и лекарств для лечения инфицированных.
Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года >>
"Схема лечения, клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, они очень близкие, основываются на рекомендациях ВОЗ. Думаю, во всех странах они в той или иной степени очень похожи. Лекарственные препараты, которые используются, довольно дорогостоящие: моноклональные антитела, гормональные препараты, кислород. То есть лечение одного пациента довольно дорогое, поэтому, мне кажется, деньги понадобятся", - сказал эксперт.

Как ускорить процесс вакцинации

На вопрос Sputnik Грузия, как ускорить темпы вакцинации, Круглый назвал направления, по которым должны двигаться государства.
"Первое – законодательство. Про Грузию сказать не смогу. Но по российскому законодательству, принятому еще в 1998 году, которое говорит о том, что есть категория людей, которые в период пандемии должны обязательно привиться… Поэтому, в соответствии с законом, невакцинированного работника просто не должны допускать к обязанностям. У нас слабо это законодательство выполняется", - заявил Круглый.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovВидеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
По словам российского сенатора, страны должны ввести ограничения для непривитых. На массовые мероприятия, которые вообще надо отменить до улучшения ситуации, их нельзя допускать, - считает он.
Кроме того, важным Круглый считает мотивацию людей посредством информационной политики государства.
"В соцсетях полно информации, которая противоречива. Но есть позиция государства, которая должна доноситься более решительно", - отметил эксперт.
Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса >>
Как заявил Круглый, не только сайт Минздрава должен вести эту кампанию, а должен быть именно информационный ресурс, который бы доносил правдивую информацию. Специалист отмечает, что отношение граждан, недоверие к официальной информации очень высоко, но если за короткое время информация будет правдивой, все это увидят.

"Очень многие уверены, что вакцинация делается только ради бизнеса, а не для здоровья людей и спасения жизней, а чтоб заработать деньги. Поэтому нужен информационный ресурс по коронавирусной инфекции, и тогда многие люди смогут сделать выводы, что да, это действительно спасает. Если они каждый день будут видеть, изо дня в день из источника информации, которому они верят, что умирают все-таки 90-95% непривитых больных, то это будет действенным мотивационным ресурсом", - пояснил Круглый.

В заключение эксперт подчеркнул и важную роль медицинского сообщества в увеличении доверия населения к процессу вакцинации.
По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) на 18 октября, обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения.
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