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СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства
СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует... 18.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует реальности, так же как и то, что из дома пропала служебная карта памяти, говорится в сообщении на странице СГБ в Facebook.По данным ведомства, обокрали дом семьи одного из сотрудников регионального отделения СГБ в регионе Квемо Картли. Воры забрали с собой домашние вещи.Новые данные о преступности в Грузии: какие преступления совершали чаще всего&gt;&gt;Расследование ведет МВД Грузии.Ранее телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что обокрали дом начальника регионального отделения СГБ в Квемо Картли Джони Минадзе. По информации телеканала, воры унесли карты памяти с "тайными файлами", табельное оружие, золото и деньги.
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СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства

09:54 18.10.2021 (обновлено: 09:58 18.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПолицейская лента на месте ЧП
Полицейская лента на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует реальности, так же как и то, что из дома пропала служебная карта памяти, говорится в сообщении на странице СГБ в Facebook.
По данным ведомства, обокрали дом семьи одного из сотрудников регионального отделения СГБ в регионе Квемо Картли. Воры забрали с собой домашние вещи.
Новые данные о преступности в Грузии: какие преступления совершали чаще всего>>
Расследование ведет МВД Грузии.
Ранее телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что обокрали дом начальника регионального отделения СГБ в Квемо Картли Джони Минадзе. По информации телеканала, воры унесли карты памяти с "тайными файлами", табельное оружие, золото и деньги.
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