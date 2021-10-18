https://sputnik-georgia.ru/20211018/sgb-gruzii-oprovergla-informatsiyu-o-krazhe-iz-doma-zamnachalnika-vedomstva-260629863.html

СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства

СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует... 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует реальности, так же как и то, что из дома пропала служебная карта памяти, говорится в сообщении на странице СГБ в Facebook.По данным ведомства, обокрали дом семьи одного из сотрудников регионального отделения СГБ в регионе Квемо Картли. Воры забрали с собой домашние вещи.Новые данные о преступности в Грузии: какие преступления совершали чаще всего>>Расследование ведет МВД Грузии.Ранее телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что обокрали дом начальника регионального отделения СГБ в Квемо Картли Джони Минадзе. По информации телеканала, воры унесли карты памяти с "тайными файлами", табельное оружие, золото и деньги.

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