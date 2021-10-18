https://sputnik-georgia.ru/20211018/sgb-gruzii-oprovergla-informatsiyu-o-krazhe-iz-doma-zamnachalnika-vedomstva-260629863.html
СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства
СГБ Грузии опровергла информацию о краже из дома замначальника ведомства
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует... 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T09:54+0400
2021-10-18T09:54+0400
2021-10-18T09:58+0400
новости
грузия
мвд грузии
сгб
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_9c01b871fae4890d8945d27aa83da254.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует реальности, так же как и то, что из дома пропала служебная карта памяти, говорится в сообщении на странице СГБ в Facebook.По данным ведомства, обокрали дом семьи одного из сотрудников регионального отделения СГБ в регионе Квемо Картли. Воры забрали с собой домашние вещи.Новые данные о преступности в Грузии: какие преступления совершали чаще всего>>Расследование ведет МВД Грузии.Ранее телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что обокрали дом начальника регионального отделения СГБ в Квемо Картли Джони Минадзе. По информации телеканала, воры унесли карты памяти с "тайными файлами", табельное оружие, золото и деньги.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_203:0:2874:2003_1920x0_80_0_0_02f7e10d989089753eab62165ff1437f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, сгб, преступность в грузии
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Распространенная в СМИ информация о том, что 28 сентября в Марнеули обокрали дом замначальника ведомства не соответствует реальности, так же как и то, что из дома пропала служебная карта памяти, говорится в сообщении на странице СГБ в Facebook
.
По данным ведомства, обокрали дом семьи одного из сотрудников регионального отделения СГБ в регионе Квемо Картли. Воры забрали с собой домашние вещи.
Расследование ведет МВД Грузии.
Ранее телеканал "ТВ Пирвели
" сообщил, что обокрали дом начальника регионального отделения СГБ в Квемо Картли Джони Минадзе. По информации телеканала, воры унесли карты памяти с "тайными файлами", табельное оружие, золото и деньги.