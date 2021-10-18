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В Тбилиси убита иностранка – преступник выпустил в нее семь пуль
В Тбилиси убита иностранка – преступник выпустил в нее семь пуль
Неизвестный в упор расстрелял иностранку в Тбилиси 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T11:12+0400
2021-10-18T11:12+0400
2021-10-18T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Неизвестный мужчина расстрелял молодую женщину в Тбилиси минувшей ночью, сообщает телеканал "Пирвели".По предварительным данным, женщина - иностранка, она поселилась в доме №23 по Весенней улице несколько месяцев назад. Убийство произошло, когда она вышла из дома около часа ночи. По словам очевидца, он слышал семь выстрелов.По информации МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье 108 УК "Умышленное убийство".За последнее время это уже третье убийство иностранных граждан в Грузии. Летом в Тбилиси была убита гражданка Австралии, а неделю назад в Гори в реке Кура нашли тело молодого англичанина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, убийство
В Тбилиси убита иностранка – преступник выпустил в нее семь пуль
11:12 18.10.2021 (обновлено: 11:30 18.10.2021)
Неизвестный в упор расстрелял иностранку в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Неизвестный мужчина расстрелял молодую женщину в Тбилиси минувшей ночью, сообщает телеканал "Пирвели"
.
По предварительным данным, женщина - иностранка, она поселилась в доме №23 по Весенней улице несколько месяцев назад. Убийство произошло, когда она вышла из дома около часа ночи. По словам очевидца, он слышал семь выстрелов.
По информации МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье 108 УК "Умышленное убийство".
За последнее время это уже третье убийство иностранных граждан в Грузии. Летом в Тбилиси была убита гражданка Австралии, а неделю назад в Гори в реке Кура нашли тело молодого англичанина.
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