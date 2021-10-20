https://sputnik-georgia.ru/20211020/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-mvd-podtverdilo-zaderzhanie-trekh-chelovek-261312722.html

Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек

Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек

МВД Грузии раскрыло детали дела об убийстве гражданки России в Тбилиси 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание трех человек в рамках дела об убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси. Информация обнародована на сайте министерства. Шаталова была застрелена в понедельник в столичном районе Сабуртало. Преступление произошло возле дома, где она снимала квартиру. Очевидцы рассказали, что видели, как женщина убегала и просила о помощи.Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ>>Следствие утверждает, что Бека Латария на улице Газапхули несколько раз выстрелил в Шаталову, которая скончалась на месте.Место преступления обвиняемый покинул на автомобиле, за рулем которого находился Бидзина Хасия. Латария рассказал Хасия о случившемся.Полиция задержала Латария, когда тот до начала обыска в его квартире пытался выпрыгнуть из окна. При нем было обнаружено большое количество наркотиков, сообщает МВД.В рамках расследования полиция для получения дополнительных улик обыскала также жилье друга Бидзины Хасия Левана Раджаева. Тогда же выяснилось, что в этой квартире скрывается Хасия.Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси>>Хасия, по данным следствия, сорвал чеку с гранаты и бросил ее с балкона в полицейских, которые охраняли периметр, а сам перелез на балкон соседней квартиры. Когда полиция задержала Хасия, при нем оказалась еще одна граната.Что касается Раджаева, то он оказал сопротивление полиции и пытался помешать задержанию Хасия. Во время обыска у него обнаружили большое количество наркотиков, сообщило МВД.Следствие по делу ведется сразу по шести статьям: умышленное убийство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, попытка сопротивления и сопротивление действиям полиции и сокрытие преступления.Сама Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. 25-летняя женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, убийство, преступность в грузии