https://sputnik-georgia.ru/20211018/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-ubiystve-grazhdanki-rossii-v-tbilisi-260656974.html

Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси

Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели". 18.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели".Анастасия Шаталова была убита сегодня в час ночи на улице Газапхули, когда она вышла из дома, в котором снимала квартиру в Тбилиси. По словам очевидцев, в молодую женщину выпустили семь пуль. Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в полиции, двое мужчин были задержаны в ходе спецоперации через несколько часов после преступления в Глдани, одном из спальных районов столицы. Один из них - 37-летний мужчина, по подозрению в убийстве, а второй - за соучастие в нем. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, грузия, убийство