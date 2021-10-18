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Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси
Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели". 18.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели".Анастасия Шаталова была убита сегодня в час ночи на улице Газапхули, когда она вышла из дома, в котором снимала квартиру в Тбилиси. По словам очевидцев, в молодую женщину выпустили семь пуль. Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в полиции, двое мужчин были задержаны в ходе спецоперации через несколько часов после преступления в Глдани, одном из спальных районов столицы. Один из них - 37-летний мужчина, по подозрению в убийстве, а второй - за соучастие в нем. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси

17:43 18.10.2021 (обновлено: 18:44 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели".
Анастасия Шаталова была убита сегодня в час ночи на улице Газапхули, когда она вышла из дома, в котором снимала квартиру в Тбилиси. По словам очевидцев, в молодую женщину выпустили семь пуль.
Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в полиции, двое мужчин были задержаны в ходе спецоперации через несколько часов после преступления в Глдани, одном из спальных районов столицы. Один из них - 37-летний мужчина, по подозрению в убийстве, а второй - за соучастие в нем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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