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Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси
Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели". 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T17:43+0400
2021-10-18T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели".Анастасия Шаталова была убита сегодня в час ночи на улице Газапхули, когда она вышла из дома, в котором снимала квартиру в Тбилиси. По словам очевидцев, в молодую женщину выпустили семь пуль. Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в полиции, двое мужчин были задержаны в ходе спецоперации через несколько часов после преступления в Глдани, одном из спальных районов столицы. Один из них - 37-летний мужчина, по подозрению в убийстве, а второй - за соучастие в нем. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, убийство
Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси
17:43 18.10.2021 (обновлено: 18:44 18.10.2021) ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik.
Два человека задержаны по подозрению в убийстве гражданки России в Тбилиси, сообщает ТВ "Пирвели"
.
Анастасия Шаталова была убита сегодня в час ночи на улице Газапхули, когда она вышла из дома, в котором снимала квартиру в Тбилиси. По словам очевидцев, в молодую женщину выпустили семь пуль.
Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в полиции, двое мужчин были задержаны в ходе спецоперации через несколько часов после преступления в Глдани, одном из спальных районов столицы. Один из них - 37-летний мужчина, по подозрению в убийстве, а второй - за соучастие в нем.
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