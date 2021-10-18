https://sputnik-georgia.ru/20211018/zemlya-za-odin-lari---bezhentsy-v-gruzii-poluchat-zemelnye-uchastki-v-sobstvennost-260640241.html

Вынужденные переселенцы в Грузии получат земельные участки за 1 лари

Вынужденные переселенцы в Грузии получат земельные участки за 1 лари

Земельные наделы в собственность получат 198 семей вынужденно перемещенных лиц 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Вынужденно перемещенные лица получат в собственность земельные участки от государства по символической цене в один лари, решение было принято на заседании правительства Грузии в понедельник.Правительство утвердило постановление о приватизации в форме передачи государственной недвижимости в безвозмездное пользование 198 вынужденно перемещенным лицам.Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии>>Земельные участки, которые перейдут в собственность беженцам, расположены в двух районах региона Шида Картли – Горийском и Карельском. Это те наделы, которыми вынужденно перемещенные лица годами обрабатывали, не имея их в фактической собственности.Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, поддержка вынужденно перемещенных лиц, улучшение их жилищных и бытовых условий является одним из главных приоритетов правительства.С 2012 года тысячи семей ВПЛ получили от государства жилье в собственность.По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, беженцы, земля, правительство грузии