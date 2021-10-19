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Авария на трубопроводе – 15 тысяч семей в Тбилиси остались без газа
Авария на трубопроводе – 15 тысяч семей в Тбилиси остались без газа
Уже начаты интенсивные ремонтные работы на газопроводе, и восстановление подачи газа завершится к 19:00 20 октября 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Из-за повреждения газопровода 14,5 тысячи абонентов Тбилиси остались без газа, сообщает компания Tbilisi Energy.Строительная компания "Палитра" во время осуществления работ по проведению подземных сооружений повредила газопровод компании Tbilisi Energy.Подача газа аварийно была прекращена 12,5 тысячи абонентов Tbilisi Energy и еще двум тысячам абонентам компании "Диди Дигоми".Уже начаты интенсивные ремонтные работы на газопроводе, отмечают в компании.Без газа остались часть жителей районов Глдани, Санзона, Дигоми, также рестораны и объекты питания, расположенные на территории аллеи Агмашенебели. Без газа остались и жители одного из самых крупных районов столицы – Диди Дигоми.В газораспределительной компании обещают, что подача газа начнется с 19:00 19 октября и завершится к 19:00 20 октября.Tbilisi Energy призывает все компании осторожно осуществлять подземные работы и ответственно относиться к данному вопросу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, газ

Авария на трубопроводе – 15 тысяч семей в Тбилиси остались без газа

18:59 19.10.2021 (обновлено: 20:14 19.10.2021)
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© Sputnik / Levan AvlabreliВключенная конфорка на газовой плите
Включенная конфорка на газовой плите - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Уже начаты интенсивные ремонтные работы на газопроводе, и восстановление подачи газа завершится к 19:00 20 октября
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Из-за повреждения газопровода 14,5 тысячи абонентов Тбилиси остались без газа, сообщает компания Tbilisi Energy.
Строительная компания "Палитра" во время осуществления работ по проведению подземных сооружений повредила газопровод компании Tbilisi Energy.
Подача газа аварийно была прекращена 12,5 тысячи абонентов Tbilisi Energy и еще двум тысячам абонентам компании "Диди Дигоми".
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Жители нескольких районов Тбилиси остались без газа
15 октября, 10:12
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Уже начаты интенсивные ремонтные работы на газопроводе, отмечают в компании.
Без газа остались часть жителей районов Глдани, Санзона, Дигоми, также рестораны и объекты питания, расположенные на территории аллеи Агмашенебели. Без газа остались и жители одного из самых крупных районов столицы – Диди Дигоми.
В газораспределительной компании обещают, что подача газа начнется с 19:00 19 октября и завершится к 19:00 20 октября.
Tbilisi Energy призывает все компании осторожно осуществлять подземные работы и ответственно относиться к данному вопросу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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