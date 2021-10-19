https://sputnik-georgia.ru/20211019/avariya-na-truboprovode--15-tysyach-semey-tbilisi-ostalis-bez-gaza-261306283.html

Авария на трубопроводе – 15 тысяч семей в Тбилиси остались без газа

Авария на трубопроводе – 15 тысяч семей в Тбилиси остались без газа

Уже начаты интенсивные ремонтные работы на газопроводе, и восстановление подачи газа завершится к 19:00 20 октября 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T18:59+0400

2021-10-19T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Из-за повреждения газопровода 14,5 тысячи абонентов Тбилиси остались без газа, сообщает компания Tbilisi Energy.Строительная компания "Палитра" во время осуществления работ по проведению подземных сооружений повредила газопровод компании Tbilisi Energy.Подача газа аварийно была прекращена 12,5 тысячи абонентов Tbilisi Energy и еще двум тысячам абонентам компании "Диди Дигоми".Уже начаты интенсивные ремонтные работы на газопроводе, отмечают в компании.Без газа остались часть жителей районов Глдани, Санзона, Дигоми, также рестораны и объекты питания, расположенные на территории аллеи Агмашенебели. Без газа остались и жители одного из самых крупных районов столицы – Диди Дигоми.В газораспределительной компании обещают, что подача газа начнется с 19:00 19 октября и завершится к 19:00 20 октября.Tbilisi Energy призывает все компании осторожно осуществлять подземные работы и ответственно относиться к данному вопросу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211015/chasti-abonentov-v-tbilisi-budet-na-neskolko-chasov-otklyuchen-gaz-260570986.html

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