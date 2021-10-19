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https://sputnik-georgia.ru/20211019/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-739-260669891.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 739
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 739
За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вылечились 2 082 пациента, а с начала пандемии – 616 937 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T10:52+0400
2021-10-19T12:07+0400
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 739. Скончались 36 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 670 552 случая заражения. Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 082 человека, с начала пандемии – 616 937. Скончались 9 546.За сутки сделано 56 555 тестов, в том числе 42 546 на антиген и 14 009 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 10,15%, за последние 14 дней – 8,64%, за последние семь дней – 9,12%.К этому времени в Грузии сделано 1 920 934 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 203.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 570, в ковид-гостиницах – 1 020.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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четвертая волна, общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 739

10:52 19.10.2021 (обновлено: 12:07 19.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - врачи Скорой помощи 112 в масках
Эпидемия коронавируса - врачи Скорой помощи 112 в масках - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вылечились 2 082 пациента, а с начала пандемии – 616 937
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 739. Скончались 36 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 670 552 случая заражения.
Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 082 человека, с начала пандемии – 616 937. Скончались 9 546.
За сутки сделано 56 555 тестов, в том числе 42 546 на антиген и 14 009 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 10,15%, за последние 14 дней – 8,64%, за последние семь дней – 9,12%.
К этому времени в Грузии сделано 1 920 934 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 203.
В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 5 570, в ковид-гостиницах – 1 020.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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