https://sputnik-georgia.ru/20211019/spetsialisty-byut-trevogu--kliniki-v-gruzii-perepolneny-260649382.html

Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены

Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены

В Грузии пятая волна коронавируса – суточный показатель положительности достиг почти 10 процентов 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T07:32+0400

2021-10-19T07:32+0400

2021-10-19T10:38+0400

четвертая волна

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии налицо все признаки пятой волны коронавируса – клиники переполнены ковид-пациентами, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.Согласно последним данным, показатель инфицирования в Грузии составляет 9,77%, увеличилось и количество смертных случаев. Вместе с тем резко сократились темпы вакцинации.Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?>>Замминистра выразила обеспокоенность низким уровнем иммунизации, в особенности в регионах."С сегодняшнего дня начался т. н. марафон вакцинации, который даст нам возможность активно проводить вакцинацию в селах и в районных центрах. Отобрано 50 населенных пунктов. В марафоне вместе с бригадами из Тбилиси активно будут задействованы и местные медики", – отметила Габуния.Грузинские специалисты бьют тревогу и отмечают, что в стране резко снизился показатель вакцинации. К этому времени полностью двумя дозами вакцинированы 900 916 человек, что составляет лишь 31,5% взрослого населения. Между тем, эпидемиологи заявляют, что для того, чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19