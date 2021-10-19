https://sputnik-georgia.ru/20211019/deputaty-ot-edinogo-natsdvizheniya-boykotiruyut-rabotu-parlamenta-gruzii-261311830.html

Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии

Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии

Парламентарии от партии Саакашвили не будут присутствовать на пленарных заседаниях 19-22 октября из-за политических взглядов 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T23:59+0400

2021-10-19T23:59+0400

2021-10-20T00:29+0400

грузия

политика

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" не будут присутствовать на пленарных заседаниях парламента Грузии.С соответствующим обращением "Единого национального движения" депутатов ознакомил председатель законодательного органа Каха Кучава на заседание бюро.После местных выборов 2 октября политическая обстановка в Грузии еще более накалилась. Главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" обвинила власти, которые получили лучшие результаты на выборах, в запугивании и подкупе избирателей.Кроме того, "Нацдвижение" и ассоциированные с ним гражданские движения перманентно проводят акции протеста с требованием освобождения из заключения экс-президента страны Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211019/bolshe-tak-ne-delay---sud-sdelal-spikeru-parlamenta-gruzii-ustnoe-zamechanie-260999328.html

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грузия, политика, новости, единое нацдвижение, парламент грузии