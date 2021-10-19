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Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии
Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии
Парламентарии от партии Саакашвили не будут присутствовать на пленарных заседаниях 19-22 октября из-за политических взглядов 19.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-20T00:29+0400
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политика
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единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" не будут присутствовать на пленарных заседаниях парламента Грузии.С соответствующим обращением "Единого национального движения" депутатов ознакомил председатель законодательного органа Каха Кучава на заседание бюро.После местных выборов 2 октября политическая обстановка в Грузии еще более накалилась. Главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" обвинила власти, которые получили лучшие результаты на выборах, в запугивании и подкупе избирателей.Кроме того, "Нацдвижение" и ассоциированные с ним гражданские движения перманентно проводят акции протеста с требованием освобождения из заключения экс-президента страны Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211019/bolshe-tak-ne-delay---sud-sdelal-spikeru-parlamenta-gruzii-ustnoe-zamechanie-260999328.html
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грузия, политика, новости, единое нацдвижение, парламент грузии

Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии

23:59 19.10.2021 (обновлено: 00:29 20.10.2021)
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© Sputnik / STRINGERПарламент Грузии - начало заседания
Парламент Грузии - начало заседания - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / STRINGER
Парламентарии от партии Саакашвили не будут присутствовать на пленарных заседаниях 19-22 октября из-за политических взглядов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" не будут присутствовать на пленарных заседаниях парламента Грузии.
С соответствующим обращением "Единого национального движения" депутатов ознакомил председатель законодательного органа Каха Кучава на заседание бюро.
"Единственный организационный вопрос, который добавился со вчерашнего дня. Это обращение фракции парламента Грузии "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", бойкотировать и не присутствовать на пленарных заседаниях 19-22 октября из-за политических взглядов", - заявил Кучава.
После местных выборов 2 октября политическая обстановка в Грузии еще более накалилась. Главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" обвинила власти, которые получили лучшие результаты на выборах, в запугивании и подкупе избирателей.
Каха Кучава - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
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Кроме того, "Нацдвижение" и ассоциированные с ним гражданские движения перманентно проводят акции протеста с требованием освобождения из заключения экс-президента страны Михаила Саакашвили.
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