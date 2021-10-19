https://sputnik-georgia.ru/20211019/bolshe-tak-ne-delay---sud-sdelal-spikeru-parlamenta-gruzii-ustnoe-zamechanie-260999328.html

Больше так не делай - суд сделал спикеру парламента Грузии устное замечание

Больше так не делай - суд сделал спикеру парламента Грузии устное замечание

Каха Кучава в день выборов 2 октября явился на избирательный участок в маске с символикой правящей партии 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T17:37+0400

2021-10-19T17:37+0400

2021-10-19T17:37+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава отделался устным замечанием за нарушение Избирательного кодекса.Суд не стал накладывать на Кукава административный штраф за нарушение избирательного законодательства и ограничился устным замечанием.ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов>>В день выборов 2 октября председатель парламента пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". На нарушение отреагировала Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) как организация-наблюдатель и подала жалобу в ЦИК, сочтя это предвыборной агитацией, которая законом запрещена в день голосования.С такой оценкой согласился и сам Кучава, в тот же день принес избирателям свои извинения и заявил, что готов заплатить штраф. То же самое в день суда заявила и его адвокат. По словам Саломе Гулуа, указанное действие со стороны Кучава было не целенаправленной предвыборной агитацией, а неосознанным поступком."Телекамеры тоже зафиксировали, что Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой, но не с целью предвыборной агитации", - заявил Гулуа.Глава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд>>Тем не менее, юрист АМЮГ Георгий Антадзе не считает казус с председателем парламента незначительным нарушением. По его словам, теперь от ЦИК будет зависеть, обжалует ли она указанное постановление суда."Кахабер Кучава признан виновным в совершении административного правонарушения. Однако он был освобожден от ответственности, поскольку суд счел нарушение незначительным", - сказал Антадзе.Прокомментировал решение суда и сам спикер парламента.Как написал в социальной сети Каха Кучава, он считает правомерным заплатить штраф за то, что явился на избирательный участок в маске с символикой "Грузинской мечты" и готов перечислить деньги в Фонд солидарности. "Хотя вход на избирательный участок в день выборов с символикой "Грузинской мечты" был механической ошибкой и не предназначался для предвыборной агитации, это было нарушением закона, что было подтверждено судом, он он сделал устное предупреждение. Однако считаю правильным выплатить штраф за указанное нарушение в размере 2000 лари и перечислить эту сумму в Фонд солидарности ", - написал Кучава.Согласно законодательству Грузии, агитация на избирательном участке карается штрафом в размере двух тысяч лари (645 долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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