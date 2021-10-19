https://sputnik-georgia.ru/20211019/dtp-na-vostoke-gruzii-pogib-odin-chelovek-261310258.html

ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

Два автомобиля столкнулись на дороге в лобовую, в результате чего погиб один из пассажиров 19.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии у села Напареули в регионе Кахети.По информации Первого канала, два автомобиля столкнулись на дороге в лобовую. В результате погиб один из пассажиров.ДТП на юге Грузии - мужчину с ручным трактором сбил автомобиль >>Число пострадавших не уточняется, но сообщается, что они были доставлены в ближайшую клинику и их состояние оценивается как удовлетворительное.Что стало причиной аварии, установит экспертиза.Согласно официально статистике, только за шесть месяцев 2021 года в Грузии в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, дтп, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии