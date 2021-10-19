https://sputnik-georgia.ru/20211019/glavnoe-o-covid-na-19-oktyabrya-chislo-infitsirovannykh-v-regionakh-gruzii-rezko-vozroslo-260674315.html

Главное о COVID на 19 октября: число инфицированных в регионах Грузии резко возросло

Главное о COVID на 19 октября: число инфицированных в регионах Грузии резко возросло

Пятая волна пандемии коронавируса набирает обороты – антилидером ковид-заражения по-прежнему остается Тбилиси, но его каждый день "догоняют" регионы 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T11:53+0400

2021-10-19T11:53+0400

2021-10-19T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинские врачи из 5 739 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за последние сутки в стране, 1 862 факта зафиксировали в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.За последние 24 часа в Грузии сделано 56 555 тестов на коронавирус: 42 546 – на антиген, 14 009 – ПЦР-тестов. Показатель положительности по данным на 18 октября составляет 10,15%, за две недели – 8,64% , за семь дней – 9,12%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 670 552 случая инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 082 человека. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 616 937 пациентов.Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены >>>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 человек, а с начала пандемии – 9 546. Из 5 739 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 862 случая зарегистрировано в Тбилиси.Ковид-география случаев заражения по стране выглядит так:На данный момент в Грузии 44 043 активных случая COVID-19, из них 5 570 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 257 пациентов тяжелое, из них 270 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 1 020 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 37 453 инфицированных пациента проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 29 935 .Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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четвертая волна, общество, новости, грузия, коронавирус covid-19