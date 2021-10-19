https://sputnik-georgia.ru/20211019/gruzinskaya-tennisistka-sygraet-v--finala-na-kubke-kremlya-261308971.html

Грузинская теннисистка сыграет в ¼ финала на Кубке Кремля

Грузинская теннисистка сыграет в ¼ финала на Кубке Кремля

За выход в полуфинал турнира пара Калашникова-Като встретится с чешским дуэтом – Мария Боузкова/Луция Градецкая 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T21:34+0400

2021-10-19T21:34+0400

2021-10-19T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Теннисистка из Грузии Оксана Калашникова в паре с японкой Мию Като вышла в ¼ финала Кубка Кремля, проходящего в эти дни в Москве.В матче первого круга грузино-японский дуэт в трех партиях – 6:1, 4:6, 10:7, обыграл франко-американскую пару Эликсан Лечемия/Сабрина Сантамария. Встреча продолжалась один час и 21 минуту.В шаге от титула: Басилашвили проиграл финал в Индиан-Уэллсе >>За выход в полуфинал турнира пара Калашникова-Като встретится с чешским дуэтом – Мария Боузкова/Луция Градецкая, имеющим третий номер посева.На данный момент Калашникова занимает 82 строчку в парном рейтинге WTA. Нынешний сезон для теннисистки складывается не лучшим образом. Калашникова провела 37 матчей в парном разряде, из которых выиграла только девять. Общее количество призовых, заработанных в том году, не превышает 100 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, оксана калашникова, теннис