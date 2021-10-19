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Грузинский Минкульт решил поддержать театральных критиков
Грузинский Минкульт решил поддержать театральных критиков
Сегодня в стране, по статистике ведомства, насчитывается всего около 30 театральных критиков разных поколений 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T16:20+0400
2021-10-19T16:20+0400
2021-10-19T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство культуры Грузии приступило к реализации проекта поддержки и развития театральных критиков - программа называется "Современная грузинская театральная критика" и рассчитана на повышение мотивации специалистов этой сферы, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Последние 30 лет в стране, как отмечают в Минкульте, не было стабильного периодического издания, которое бы освещало оценки профессиональных театральных исследователей и критиков, а также предлагало бы критические обзоры и анализировало творческие процессы в современном грузинском театре.Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году >>>В связи с этим число театральных критиков в Грузии резко уменьшается, потому что молодежь не видит в этой профессии перспектив, заявляют в ведомстве. По статистике Минкультуры, сегодня в стране насчитывается всего около 30 театральных критиков разных поколений. Ожидается, что в рамках проекта профессиональные театральные исследователи выберут конкретный творческий процесс в современном грузинском театре и будут его оценивать или анализировать. Для этого они должны будут регулярно посещать представления в театрах Тбилиси и регионов. А их статьи и обзоры будут размещены онлайн и доступны любому заинтересованному лицу на сайте theatrelife.ge.Отмечается, что по результатам оценок первых трех месяцев проекта и в случае заинтересованности соответствующих специалистов министерство культуры планирует продолжить финансирование проекта театральной критики со следующего бюджетного года.Проект будет реализован Грузинским театральным обществом совместно с Союзом театральных критиков Грузии и Центром исследований современного театра Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, министерство культуры и охраны памятников грузии, искусство, театр, театральное искусство
Грузинский Минкульт решил поддержать театральных критиков
Сегодня в стране, по статистике ведомства, насчитывается всего около 30 театральных критиков разных поколений
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Министерство культуры Грузии приступило к реализации проекта поддержки и развития театральных критиков - программа называется "Современная грузинская театральная критика" и рассчитана на повышение мотивации специалистов этой сферы, говорится в сообщении на странице
ведомства в Facebook.
Последние 30 лет в стране, как отмечают в Минкульте, не было стабильного периодического издания, которое бы освещало оценки профессиональных театральных исследователей и критиков, а также предлагало бы критические обзоры и анализировало творческие процессы в современном грузинском театре.
В связи с этим число театральных критиков в Грузии резко уменьшается, потому что молодежь не видит в этой профессии перспектив, заявляют в ведомстве. По статистике Минкультуры, сегодня в стране насчитывается всего около 30 театральных критиков разных поколений.
"Именно на фоне этих вызовов министерство культуры решило продвигать независимую театральную критику. Достижение финансовой и институциональной независимости критиков - одна из целей этого проекта. Сегодня многие профессиональные театральные критики вынуждены работать в театре, что мешает развитию театральной критики в Грузии. Проект, финансируемый министерством культуры, предлагает театральным критикам систему гонораров, которая, если первая фаза проекта будет успешной, должна стать институционально устойчивой системой. Это, в свою очередь, даст молодым людям чувство перспективы и будет способствовать появлению в этой профессии нового поколения", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в рамках проекта профессиональные театральные исследователи выберут конкретный творческий процесс в современном грузинском театре и будут его оценивать или анализировать. Для этого они должны будут регулярно посещать представления в театрах Тбилиси и регионов. А их статьи и обзоры будут размещены онлайн и доступны любому заинтересованному лицу на сайте theatrelife.ge
.
Отмечается, что по результатам оценок первых трех месяцев проекта и в случае заинтересованности соответствующих специалистов министерство культуры планирует продолжить финансирование проекта театральной критики со следующего бюджетного года.
Проект будет реализован Грузинским театральным обществом совместно с Союзом театральных критиков Грузии и Центром исследований современного театра Грузии.
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