https://sputnik-georgia.ru/20211019/ikotu-nazvali-simptomom-tyazhelogo-zabolevaniya-260716827.html

Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания

Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания

Частая икота, приступы которой длятся больше двух суток, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T15:43+0400

2021-10-19T15:43+0400

2021-10-19T15:51+0400

новости

в мире

рак

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251768358_0:27:1920:1107_1920x0_80_0_0_c674f1a0d2c378bac78487c3cde57af5.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Постоянная икота может указывать на онкологию – в этом уверены британские врачи, пишет Express.Икота обычно возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку >>>"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", – приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.Частая икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.Медики утверждают, что к основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода, относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, рак, здоровье