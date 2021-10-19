Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211019/ikotu-nazvali-simptomom-tyazhelogo-zabolevaniya-260716827.html
Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
Частая икота, приступы которой длятся больше двух суток, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:43+0400
2021-10-19T15:51+0400
новости
в мире
рак
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251768358_0:27:1920:1107_1920x0_80_0_0_c674f1a0d2c378bac78487c3cde57af5.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Постоянная икота может указывать на онкологию – в этом уверены британские врачи, пишет Express.Икота обычно возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку &gt;&gt;&gt;"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", – приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.Частая икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.Медики утверждают, что к основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода, относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251768358_183:0:1891:1281_1920x0_80_0_0_18c00d85a20dd78a83bb7a20e18f0ce5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, рак, здоровье

Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания

15:43 19.10.2021 (обновлено: 15:51 19.10.2021)
179
© Pixabay / photo : Pixabay / ckstockphotoНе ведитесь: названы способы развода пациентов на деньги в клиниках
Не ведитесь: названы способы развода пациентов на деньги в клиниках - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Pixabay / photo : Pixabay / ckstockphoto
Частая икота, приступы которой длятся больше двух суток, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Постоянная икота может указывать на онкологию – в этом уверены британские врачи, пишет Express.
Икота обычно возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.
Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку >>>
"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", – приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.
Частая икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.
Рак пищевода – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки пищевода. Основными симптомами этого заболевания являются прогрессивное нарушение глотания сначала твердой пищи, позже – жидкой, а также непреднамеренное снижение массы тела.
Медики утверждают, что к основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода, относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:37Больше так не делай - суд сделал спикеру парламента Грузии устное замечание
17:23Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России
17:11Саакашвили не против госпитализации - адвокаты
17:05Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом
16:36Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии
16:20Грузинский Минкульт решил поддержать театральных критиков
16:05"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом
15:59В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада
15:53Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
15:52Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек
15:43Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
15:23Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку
14:57Netflix спрогнозировал "улов" от сериала "Игра в кальмара"
14:41Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации
14:26Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой
14:04Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили
13:39Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария
13:31Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов
13:24Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию
13:09Наблюдать за погодой в Грузии будут 89 новых гидрометеостанций