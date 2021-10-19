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Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
Частая икота, приступы которой длятся больше двух суток, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:43+0400
2021-10-19T15:43+0400
2021-10-19T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Постоянная икота может указывать на онкологию – в этом уверены британские врачи, пишет Express.Икота обычно возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку >>>"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", – приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.Частая икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.Медики утверждают, что к основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода, относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, рак, здоровье
Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
15:43 19.10.2021 (обновлено: 15:51 19.10.2021)
Частая икота, приступы которой длятся больше двух суток, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Постоянная икота может указывать на онкологию – в этом уверены британские врачи, пишет Express
.
Икота обычно возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.
"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", – приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.
Частая икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.
Рак пищевода – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки пищевода. Основными симптомами этого заболевания являются прогрессивное нарушение глотания сначала твердой пищи, позже – жидкой, а также непреднамеренное снижение массы тела.
Медики утверждают, что к основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода, относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.
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