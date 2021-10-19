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Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку
Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку
Медики напоминают: лучше удовлетворять потребности в питательных веществах максимально с помощью рациона питания 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:23+0400
2021-10-19T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Если принимать большие дозы витаминов B6 и B12, это может повысить риск возникновения рака легких – к этому выводу пришли ученые из университета штата Огайо, пишет Express.Научное исследование происходило так: эксперты опросили более 77 тысяч человек, задав им вопрос о том, как часто они принимают эти витамины группы В. Также учитывалась дозировка принимаемых веществ и обычный рацион питания на протяжении предыдущих десяти лет.Спустя шесть лет ученые проверили состояние здоровья участников исследования, чтобы выявить у них признаки рака легких. После проверки многих показателей, влияющих на риск возникновения рака, ученые сообщили о 30-процентном повышении риска развития рака легких, связанном с приемом витамина В12 (принимаемого в качестве отдельной добавки), и о 40-процентном повышении риска у тех, кто принимал витамин В6.При этом особенно опасным для мужчин оказался прием этих веществ отдельно от витаминного комплекса в больших дозах."У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В. У мужчин, которые на начальном этапе исследования курили и потребляли большое количество витаминов группы В, вероятность заболеть раком легких была в три-четыре раза больше", – отметил ведущий автор исследования Теодор Браски.Браски подчеркнул, что витамин B6 обычно продается в таблетках по 100 миллиграммов, а B12 – в таблетках 500-3000 микрограммов, тогда как рекомендуемая суточная норма первого витамина составляет два миллиграмма, а второго – 2,4 микрограмма. При этом поливитаминные комплексы обычно содержат именно рекомендованную дозу этих витаминов.В тексте исследования также приводится рекомендация Всемирного фонда исследований рака удовлетворять потребности в питательных веществах только с помощью рациона питания. Как поясняется, к продуктам, богатым витаминами В6 и В12, относятся рыба, красное мясо и домашняя птица.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211006/vitaminy-dlya-immuniteta-osenyu-dlya-vzroslykh-i-detey-top-5-vitaminov-260283555.html
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общество, новости, в мире, здравоохранение, витамины

Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку

15:23 19.10.2021 (обновлено: 15:30 19.10.2021)
356
© Pixabay / AtlantiosВитамины в ложке
Витамины в ложке - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Pixabay / Atlantios
Медики напоминают: лучше удовлетворять потребности в питательных веществах максимально с помощью рациона питания
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Если принимать большие дозы витаминов B6 и B12, это может повысить риск возникновения рака легких – к этому выводу пришли ученые из университета штата Огайо, пишет Express.
Научное исследование происходило так: эксперты опросили более 77 тысяч человек, задав им вопрос о том, как часто они принимают эти витамины группы В. Также учитывалась дозировка принимаемых веществ и обычный рацион питания на протяжении предыдущих десяти лет.
Спустя шесть лет ученые проверили состояние здоровья участников исследования, чтобы выявить у них признаки рака легких. После проверки многих показателей, влияющих на риск возникновения рака, ученые сообщили о 30-процентном повышении риска развития рака легких, связанном с приемом витамина В12 (принимаемого в качестве отдельной добавки), и о 40-процентном повышении риска у тех, кто принимал витамин В6.
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При этом особенно опасным для мужчин оказался прием этих веществ отдельно от витаминного комплекса в больших дозах.
"У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В. У мужчин, которые на начальном этапе исследования курили и потребляли большое количество витаминов группы В, вероятность заболеть раком легких была в три-четыре раза больше", – отметил ведущий автор исследования Теодор Браски.
Браски подчеркнул, что витамин B6 обычно продается в таблетках по 100 миллиграммов, а B12 – в таблетках 500-3000 микрограммов, тогда как рекомендуемая суточная норма первого витамина составляет два миллиграмма, а второго – 2,4 микрограмма. При этом поливитаминные комплексы обычно содержат именно рекомендованную дозу этих витаминов.
В тексте исследования также приводится рекомендация Всемирного фонда исследований рака удовлетворять потребности в питательных веществах только с помощью рациона питания. Как поясняется, к продуктам, богатым витаминами В6 и В12, относятся рыба, красное мясо и домашняя птица.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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