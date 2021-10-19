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https://sputnik-georgia.ru/20211019/kopiya-mamy-vodyanova-vpervye-vyshla-v-svet-so-starshim-synom-ot-arno-260980405.html
Копия мамы: Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Арно
Копия мамы: Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Арно
Многодетная модель предпочитает не показывать младших наследников от предпринимателя, но ради особенного события сделала исключение 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T17:07+0400
2021-10-19T17:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
наталья водянова
российский шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская супермодель Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от предпринимателя Антуана Арно: поклонники удивляются невероятному сходству мамы и сына. 39-летняя Водянова - мама пятерых наследников. Трех старших звезда родила от лорда Джастина Портман, а двух младших сыновей от французского бизнесмена Арно. И если лица Невы, Джастина и Виктора модель хоть иногда показывает в Инстаграм, то Максима и Романа фанаты видели лишь со спины. Тем не менее, старший сын Водяновой и Арно уже подрос и может выходить с мамой: 7-летний Максим посетил свадьбу своего дяди Александра Арно в Венеции. Уличные фотографы засняли момент, когда мальчик в стильном пиджаке, брюках и рубашке шествовал вместе со своей знаменитой мамой. А вот его младшего брата гости так и не увидели. Это первый раз, когда публика смогла увидеть одного из наследников миллионера и супермодели, но поклонники уже заметили, что Максим - настоящая копия Водяновой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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наталья водянова, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды

Копия мамы: Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Арно

17:07 19.10.2021
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© Instagram / natasupernovaМодель Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно
Модель Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Instagram / natasupernova
Многодетная модель предпочитает не показывать младших наследников от предпринимателя, но ради особенного события сделала исключение
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская супермодель Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от предпринимателя Антуана Арно: поклонники удивляются невероятному сходству мамы и сына.
39-летняя Водянова - мама пятерых наследников. Трех старших звезда родила от лорда Джастина Портман, а двух младших сыновей от французского бизнесмена Арно. И если лица Невы, Джастина и Виктора модель хоть иногда показывает в Инстаграм, то Максима и Романа фанаты видели лишь со спины.
Тем не менее, старший сын Водяновой и Арно уже подрос и может выходить с мамой: 7-летний Максим посетил свадьбу своего дяди Александра Арно в Венеции.
Уличные фотографы засняли момент, когда мальчик в стильном пиджаке, брюках и рубашке шествовал вместе со своей знаменитой мамой. А вот его младшего брата гости так и не увидели.
Это первый раз, когда публика смогла увидеть одного из наследников миллионера и супермодели, но поклонники уже заметили, что Максим - настоящая копия Водяновой.
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