https://sputnik-georgia.ru/20211019/kopiya-mamy-vodyanova-vpervye-vyshla-v-svet-so-starshim-synom-ot-arno-260980405.html

Копия мамы: Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Арно

Копия мамы: Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Арно

Многодетная модель предпочитает не показывать младших наследников от предпринимателя, но ради особенного события сделала исключение 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T17:07+0400

2021-10-19T17:07+0400

2021-10-19T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российская супермодель Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от предпринимателя Антуана Арно: поклонники удивляются невероятному сходству мамы и сына. 39-летняя Водянова - мама пятерых наследников. Трех старших звезда родила от лорда Джастина Портман, а двух младших сыновей от французского бизнесмена Арно. И если лица Невы, Джастина и Виктора модель хоть иногда показывает в Инстаграм, то Максима и Романа фанаты видели лишь со спины. Тем не менее, старший сын Водяновой и Арно уже подрос и может выходить с мамой: 7-летний Максим посетил свадьбу своего дяди Александра Арно в Венеции. Уличные фотографы засняли момент, когда мальчик в стильном пиджаке, брюках и рубашке шествовал вместе со своей знаменитой мамой. А вот его младшего брата гости так и не увидели. Это первый раз, когда публика смогла увидеть одного из наследников миллионера и супермодели, но поклонники уже заметили, что Максим - настоящая копия Водяновой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наталья водянова, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды