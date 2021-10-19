Латвия вводит локдаун: в стране будет действовать комендантский час
08:26 19.10.2021 (обновлено: 10:24 19.10.2021)
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© AP Photo / David KeytonРига Латвия
© AP Photo / David Keyton
Латвия, по данным Университета Джона Хопкинса, вышла на первое место по количеству инфицированных COVID-19
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Латвии крайне усложнилась - страна вышла на первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом на миллион жителей, сообщает РИА Новости.
Данные о заболеваемости COVID-19 в Латвии публикует Университет Джона Хопкинса. Их привел главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Данные о заболеваемости COVID-19 в Латвии публикует Университет Джона Хопкинса. Их привел главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
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"Мировые антирекорды", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот данных Университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.
Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос – 7 125, 28 cлучая и Грузия – 7 106, 18 cлучая.
"Мировые антирекорды", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот данных Университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.
Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос – 7 125, 28 cлучая и Грузия – 7 106, 18 cлучая.
С учетом сложной эпидситуации правительство Латвии приняло решение с 21 октября по 15 ноября объявить локдаун в стране.
Как сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс, согласно решению Совета по кризисному управлению республики, с 20:00 до 5:00 в стране вводится комендантский час. Всем жителям, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, запрещается появляться на улице.
Закрываются все учреждения и торговые объекты. Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия.
В Латвии ежесуточно фиксируется более 2 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
В Латвии ежесуточно фиксируется более 2 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
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