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Латвия вводит локдаун: в стране будет действовать комендантский час

Латвия вводит локдаун: в стране будет действовать комендантский час

Латвия, по данным Университета Джона Хопкинса, вышла на первое место по количеству инфицированных COVID-19 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T08:26+0400

2021-10-19T08:26+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Латвии крайне усложнилась - страна вышла на первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом на миллион жителей, сообщает РИА Новости.Данные о заболеваемости COVID-19 в Латвии публикует Университет Джона Хопкинса. Их привел главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.Санкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября>>"Мировые антирекорды", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот данных Университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос – 7 125, 28 cлучая и Грузия – 7 106, 18 cлучая.С учетом сложной эпидситуации правительство Латвии приняло решение с 21 октября по 15 ноября объявить локдаун в стране.Как сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс, согласно решению Совета по кризисному управлению республики, с 20:00 до 5:00 в стране вводится комендантский час. Всем жителям, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, запрещается появляться на улице.Закрываются все учреждения и торговые объекты. Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия.В Латвии ежесуточно фиксируется более 2 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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