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Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию
Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию
Учитель из грузинской глубинки, вошедший в десятку лучших педагогов мира, решил продолжить учиться за границей 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T13:24+0400
2021-10-19T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Учитель Владимир (Ладо) Апхазава из села Чибати (Западная Грузия), вошедший в десятку лучших педагогов мира в 2019 году, отправился учиться в Испанию.Об этом Апхазава сообщил на своей странице в Facebook. Как выяснилось, педагог решил поступить в Университет Мурсии (Universidad de Murcia). Апхазава, по его словам, отправился в испанский университет по программе Erasmus Plus, при финансировании Евросоюза, и пройдет курс медиации.Ладо Апхазава 45 лет, он родился в гурийском селе Нигвзиани, где и окончил среднюю школу. Затем с отличием – экономический факультет Батумского кооперационного института. Вот уже девятый год он преподает гражданское образование в селе Чибати.В 2018 году Апхазава стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019). Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на Интернет – видео >>>Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том, что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, испания, образование, учитель года
Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию
Учитель из грузинской глубинки, вошедший в десятку лучших педагогов мира, решил продолжить учиться за границей
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Учитель Владимир (Ладо) Апхазава из села Чибати (Западная Грузия), вошедший в десятку лучших педагогов мира в 2019 году, отправился учиться в Испанию.
Об этом Апхазава сообщил на своей странице
в Facebook. Как выяснилось, педагог решил поступить в Университет Мурсии (Universidad de Murcia).
Апхазава, по его словам, отправился в испанский университет по программе Erasmus Plus, при финансировании Евросоюза, и пройдет курс медиации.
"Медиация всегда была сферой моего интереса и сейчас уже с практическим европейским опытом я приступлю к освоению профессии будущего. Вот почему я нахожусь здесь", – написал Апхазава.
Ладо Апхазава 45 лет, он родился в гурийском селе Нигвзиани, где и окончил среднюю школу. Затем с отличием – экономический факультет Батумского кооперационного института. Вот уже девятый год он преподает гражданское образование в селе Чибати.
В 2018 году Апхазава стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).
Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том, что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.
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