Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Учитель Владимир (Ладо) Апхазава из села Чибати (Западная Грузия), вошедший в десятку лучших педагогов мира в 2019 году, отправился учиться в Испанию.Об этом Апхазава сообщил на своей странице в Facebook. Как выяснилось, педагог решил поступить в Университет Мурсии (Universidad de Murcia). Апхазава, по его словам, отправился в испанский университет по программе Erasmus Plus, при финансировании Евросоюза, и пройдет курс медиации.Ладо Апхазава 45 лет, он родился в гурийском селе Нигвзиани, где и окончил среднюю школу. Затем с отличием – экономический факультет Батумского кооперационного института. Вот уже девятый год он преподает гражданское образование в селе Чибати.В 2018 году Апхазава стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019). Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на Интернет – видео >>>Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том, что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

