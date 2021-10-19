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Мощное землетрясение произошло на востоке Средиземного моря
Мощное землетрясение произошло на востоке Средиземного моря
Эпицентр землетрясения располагался в Средиземном море, недалеко от острова Крит 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T10:26+0400
2021-10-19T10:26+0400
2021-10-19T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море близ греческого острова Крит, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксировано в 05:32 по времени UTC (09:32 тбс). Эпицентр землетрясения располагался в 308 километрах от Ираклиона и примерно 115 километрах от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 60 километров.Ранее центр сообщал о магнитуде землетрясения 6,3.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, землетрясение
Мощное землетрясение произошло на востоке Средиземного моря
10:26 19.10.2021 (обновлено: 10:32 19.10.2021)
Эпицентр землетрясения располагался в Средиземном море, недалеко от острова Крит
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море близ греческого острова Крит, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
.
Подземные толчки были зафиксировано в 05:32 по времени UTC (09:32 тбс). Эпицентр землетрясения располагался в 308 километрах от Ираклиона и примерно 115 километрах от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Ранее центр сообщал о магнитуде землетрясения 6,3.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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