https://sputnik-georgia.ru/20211019/moskva-poprosila-mid-gruzii-okazat-pravovoe-sodeystvie-v-svyazi-s-ubiystvom-grazhdanki-rf-261310637.html

Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ

Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ

Сотрудники консульского отдела РФ находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей, сообщает МИД России 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T22:41+0400

2021-10-19T22:41+0400

2021-10-19T23:02+0400

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убийство анастасии шаталовой

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. МИД России направил внешнеполитическому ведомству Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой, сообщает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.Шаталова была застрелена ночью в понедельник, 18 октября, в столичном районе Сабуртало. Преступление произошло возле дома, где она снимала квартиру. Очевидцы рассказали, что видели, как женщина убегала и просила о помощи. Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей."В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.По информации СМИ, полиция задержала троих подозреваемых в течение нескольких часов после убийства. Это некий Джабаев, в квартире которого в районе Глдани прятались подозреваемые, Бидзина Хасия, на машине которого они приехали на улицу Газапхули, и судимый в прошлом Бека Латария, который якобы несколько раз выстрелил в Шаталову. Сообщается, что в ходе задержания один из них оказал сопротивление полиции и даже достал гранату.Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси>>Сама Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. 25-летняя женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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