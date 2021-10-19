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Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ
Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ
Сотрудники консульского отдела РФ находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей, сообщает МИД России 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T22:41+0400
2021-10-19T22:41+0400
2021-10-19T23:02+0400
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убийство анастасии шаталовой
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. МИД России направил внешнеполитическому ведомству Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой, сообщает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.Шаталова была застрелена ночью в понедельник, 18 октября, в столичном районе Сабуртало. Преступление произошло возле дома, где она снимала квартиру. Очевидцы рассказали, что видели, как женщина убегала и просила о помощи. Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей."В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.По информации СМИ, полиция задержала троих подозреваемых в течение нескольких часов после убийства. Это некий Джабаев, в квартире которого в районе Глдани прятались подозреваемые, Бидзина Хасия, на машине которого они приехали на улицу Газапхули, и судимый в прошлом Бека Латария, который якобы несколько раз выстрелил в Шаталову. Сообщается, что в ходе задержания один из них оказал сопротивление полиции и даже достал гранату.Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси>>Сама Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. 25-летняя женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, мид грузии, мид россии, убийство анастасии шаталовой
Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ
22:41 19.10.2021 (обновлено: 23:02 19.10.2021)
Сотрудники консульского отдела РФ находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей, сообщает МИД России
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. МИД России направил внешнеполитическому ведомству Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой, сообщает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
Шаталова была застрелена ночью в понедельник, 18 октября, в столичном районе Сабуртало. Преступление произошло возле дома, где она снимала квартиру. Очевидцы рассказали, что видели, как женщина убегала и просила о помощи.
"Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии - ред.) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного
преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу", - цитирует заявление МИД РФ РИА Новости
.
Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.
"В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.
По информации СМИ, полиция задержала троих подозреваемых в течение нескольких часов после убийства. Это некий Джабаев, в квартире которого в районе Глдани прятались подозреваемые, Бидзина Хасия, на машине которого они приехали на улицу Газапхули, и судимый в прошлом Бека Латария, который якобы несколько раз выстрелил в Шаталову. Сообщается, что в ходе задержания один из них оказал сопротивление полиции и даже достал гранату.
Сама Шаталова стала известна общественности около года назад, после интервью различным СМИ. 25-летняя женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым у нее был общий ребенок.
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