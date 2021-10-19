https://sputnik-georgia.ru/20211019/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-turnire-v-baku-261311610.html

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Баку

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Баку

Грузинская команда направится в столицу Азербайджана в боевом составе, в нее включены 11 мужчин и две женщины 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T23:38+0400

2021-10-19T23:38+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена 13 спортсменами на турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Баку с 5 по 7 ноября, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).В составе грузинской команды в столицу Азербайджана отправятся 11 мужчин и две женщины.Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Париже >>Состав сборной Грузии на "Большом шлеме" в Баку:мужчины:женщины:Можно сказать, что в Баку сборная Грузии отправится фактически сильнейшим составом. Из лидеров команды не будет только Тато Григалашвили (-81 кг) и Гелы Заалишвили (+100 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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