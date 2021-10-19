Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Баку
23:38 19.10.2021 (обновлено: 00:19 20.10.2021)
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Грузинская команда направится в столицу Азербайджана в боевом составе, в нее включены 11 мужчин и две женщины
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена 13 спортсменами на турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Баку с 5 по 7 ноября, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).
В составе грузинской команды в столицу Азербайджана отправятся 11 мужчин и две женщины.
Состав сборной Грузии на "Большом шлеме" в Баку:
мужчины:
(-60 кг) – Джаба Папинашвили, Лухум Чхвимиани
(-66 кг) – Важа Маргвелашвили
(-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили
(-81 кг) – Торнике Паладишвили, Георгий Шеразадишвили
(-90 кг) – Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили
(-100 кг) – Онисе Санеблидзе, Михаил Джапаридзе
(+100 кг) – Гурам Тушишвили
женщины:
(-52 кг) – Мариам Джанашвили, Мзия Бебошвили
Можно сказать, что в Баку сборная Грузии отправится фактически сильнейшим составом. Из лидеров команды не будет только Тато Григалашвили (-81 кг) и Гелы Заалишвили (+100 кг).
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