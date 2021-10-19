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https://sputnik-georgia.ru/20211019/netflix-sprognoziroval-ulov-ot-seriala-igra-v-kalmara-260684396.html
Netflix спрогнозировал "улов" от сериала "Игра в кальмара"
Netflix спрогнозировал "улов" от сериала "Игра в кальмара"
Сериал отличается от других бешеной популярностью и довольно низкой ценой – 21,4 миллиона долларов 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T14:57+0400
2021-10-19T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Американский стриминговый сервис Netflix спрогнозировал доход от южнокорейского сериала "Игра в кальмара" – по оценкам компании, он принесет почти 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg. При этом сериал отличается от других бешеной популярностью и довольно низкой ценой – 21,4 миллиона долларов. Между тем по степени воздействия проект собрал 891 миллион долларов, посчитали в Netflix. "Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото &gt;&gt;&gt;Данный показатель используется для того, чтобы измерить эффективность кинематогрфического продукта. Судя по оценкам компании, за первые 23 дня после премьеры как минимум две минуты сериала посмотрели около 132 миллионов человек. Тем временем 89 процентов зрителей, кто начал следить за сериалом, в сумме провели у экрана не менее 75 минут, 66 процентов зрителей (87 миллионов) досмотрели все эпизоды за конкретный период. Сериал "Игра в кальмара" возглавил топ сервиса Netflix в 90 странах. По сюжету "Игры в кальмара", четыреста пятьдесят шесть человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание. После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон (денежная единица Кореи). Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Но ставки в игре смертельно высоки.Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк. Главные роли исполнили Ли Чон Чжэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Чжун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рён. Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Netflix спрогнозировал "улов" от сериала "Игра в кальмара"

14:57 19.10.2021
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© REUTERS / Eloisa LopezКукла высотой 3 метра из сериала Netflix "Игра в кальмара" ​​возле торгового центра в Кесон-Сити, Филиппины
Кукла высотой 3 метра из сериала Netflix Игра в кальмара ​​возле торгового центра в Кесон-Сити, Филиппины - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Eloisa Lopez
Сериал отличается от других бешеной популярностью и довольно низкой ценой – 21,4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Американский стриминговый сервис Netflix спрогнозировал доход от южнокорейского сериала "Игра в кальмара" – по оценкам компании, он принесет почти 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
При этом сериал отличается от других бешеной популярностью и довольно низкой ценой – 21,4 миллиона долларов. Между тем по степени воздействия проект собрал 891 миллион долларов, посчитали в Netflix.
"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото >>>
Данный показатель используется для того, чтобы измерить эффективность кинематогрфического продукта. Судя по оценкам компании, за первые 23 дня после премьеры как минимум две минуты сериала посмотрели около 132 миллионов человек.
Тем временем 89 процентов зрителей, кто начал следить за сериалом, в сумме провели у экрана не менее 75 минут, 66 процентов зрителей (87 миллионов) досмотрели все эпизоды за конкретный период. Сериал "Игра в кальмара" возглавил топ сервиса Netflix в 90 странах.
По сюжету "Игры в кальмара", четыреста пятьдесят шесть человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание. После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон (денежная единица Кореи). Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Но ставки в игре смертельно высоки.
Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк. Главные роли исполнили Ли Чон Чжэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Чжун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рён. Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября.
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