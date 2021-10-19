https://sputnik-georgia.ru/20211019/parlament-gruzii-zavershil-rassmotreniya-pervonachalnoy-versii-byudzheta-na-2022-god-260666318.html

Парламент Грузии завершил рассмотрения первоначальной версии бюджета на 2022 год

Парламент Грузии завершил рассмотрения первоначальной версии бюджета на 2022 год

Согласно законодательству, правительство представит парламенту доработанный вариант госбюджета на 2022 год до 5 ноября и депутаты смогут еще раз рассмотреть... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T00:37+0400

2021-10-19T00:37+0400

2021-10-19T00:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Государственный бюджет на 2022 год ориентирован на фискальную консолидацию, выполнение социальных обязательств и поддержку бизнеса, заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе.В финансово-бюджетном комитете парламента Грузии прошло заключительное заседание, на котором первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе представил макроэкономические прогнозы и экономические параметры главного финансового документа страны, ответил на вопросы членов комитета и дал подробные пояснения."Проект бюджета предусматривает 6% рост экономики и значительное сокращение показателя дефицита – с 6,9% дефицит бюджета сокращается до 4,4%. Сокращение дефицита для меня лично важно, так как это влияет на инфляцию и обменный курс лари, и эти два вопроса остаются серьезной проблемой для нашего населения и экономики сегодня. Очевидно, что лучше еще больше сократить дефицит, но с учетом непредсказуемой обстановки, вызванной глобальной пандемией, нам нужно подумать о последствиях этого с точки зрения ассигнований", - сказал Ковзанадзе.Ковзанадзе назвал COVID-19, высокую инфляцию и обменный курс лари главными вызовами, в решение которых бюджет будущего года играет важную роль, - "это должен быть бюджет для обеспечения стабильности, устойчивости и ускорения экономического роста", сказал он.Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2022 год для доработки 18 октября >>Первоначальный вариант бюджета на 2022 год будет направлен правительству с замечаниями и рекомендациями, подписанный спикером парламента. Согласно законодательству, парламент получит доработанный документ 5 ноября. Депутаты смогут еще раз пересмотреть проект и высказать свои замечания, а в конце года состоится окончательное рассмотрение и принятие проекта госбюджета на 2022 год.На что пойдут деньгиВ документе объем поступлений в госбюджет 2022 года определен в 18,7 миллиарда лари (6 миллиардов долларов по текущему курсу), а ассигнования - 18,4 миллиарда лари (5,9 миллиарда долларов). В следующем году предусмотрен рост пенсий и повышение зарплат педагогам."Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией >>Хотя, правительство намерено сократить расходы на борьбу с пандемией. В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса (мобилизация медицинских учреждений, расходы на лечение, тестирование и обследования, вакцинация и др.) составляет 810 миллионов лари. В сравнении с утвержденным планом этого года бюджет сокращен на 310 миллионов лари и в будущем году составит 500 миллионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, парламент грузии, министерство финансов грузии, бюджет грузии