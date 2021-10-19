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Парламентарии Грузии, Азербайджана и Турции обсудили безопасность в регионе

Парламентарии Грузии, Азербайджана и Турции обсудили безопасность в регионе

На встрече также обсуждались такие вопросы регионального сотрудничества, как торговля, энергетика и инфраструктурные проекты 19.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Происходящие в регионе процессы и вызовы безопасности обсудили на шестом ежегодном заседании Комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана в рамках официального визита грузинской парламентской делегации в Анкару, сообщает пресс-служба парламента Грузии.На встрече также обсуждались такие вопросы регионального сотрудничества, как торговля, энергетика и инфраструктурные проекты, культура, оборона, безопасность, окружающая среда и связь между народами.Была подчеркнута важность сотрудничества между законодательными органами и рассмотрены возможности для углубления парламентских связей. В этом контексте стороны также обсудили вопрос создания новых механизмов и форматов.Стороны подтвердили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразили готовность предпринять дальнейшие шаги по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионах Черного моря и Южного Кавказа.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве >>Парламентская делегация Грузии направилась в Анкару с двухдневным официальным визитом 18 октября.В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета Давид Зилфимиани и член комитета Григол Вашадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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