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Парламентарии Грузии, Азербайджана и Турции обсудили безопасность в регионе
Парламентарии Грузии, Азербайджана и Турции обсудили безопасность в регионе
На встрече также обсуждались такие вопросы регионального сотрудничества, как торговля, энергетика и инфраструктурные проекты 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T20:19+0400
2021-10-19T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Происходящие в регионе процессы и вызовы безопасности обсудили на шестом ежегодном заседании Комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана в рамках официального визита грузинской парламентской делегации в Анкару, сообщает пресс-служба парламента Грузии.На встрече также обсуждались такие вопросы регионального сотрудничества, как торговля, энергетика и инфраструктурные проекты, культура, оборона, безопасность, окружающая среда и связь между народами.Была подчеркнута важность сотрудничества между законодательными органами и рассмотрены возможности для углубления парламентских связей. В этом контексте стороны также обсудили вопрос создания новых механизмов и форматов.Стороны подтвердили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразили готовность предпринять дальнейшие шаги по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионах Черного моря и Южного Кавказа.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве >>Парламентская делегация Грузии направилась в Анкару с двухдневным официальным визитом 18 октября.В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета Давид Зилфимиани и член комитета Григол Вашадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан, турция, парламент грузии
Парламентарии Грузии, Азербайджана и Турции обсудили безопасность в регионе
20:19 19.10.2021 (обновлено: 20:21 19.10.2021)
На встрече также обсуждались такие вопросы регионального сотрудничества, как торговля, энергетика и инфраструктурные проекты
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Происходящие в регионе процессы и вызовы безопасности обсудили на шестом ежегодном заседании Комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана в рамках официального визита грузинской парламентской делегации в Анкару, сообщает пресс-служба
парламента Грузии.
На встрече также обсуждались такие вопросы регионального сотрудничества, как торговля, энергетика и инфраструктурные проекты, культура, оборона, безопасность, окружающая среда и связь между народами.
Была подчеркнута важность сотрудничества между законодательными органами и рассмотрены возможности для углубления парламентских связей. В этом контексте стороны также обсудили вопрос создания новых механизмов и форматов.
"Парламентское сотрудничество играет большую роль в этом контексте, поскольку этот механизм позволяет нам регулярно обмениваться мнениями на законодательном уровне и разрабатывать конкретные пути того, как мы можем внести свой вклад в прогресс наших стран и благополучие нашего народа", - сообщил Николоз Самхарадзе.
Стороны подтвердили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразили готовность предпринять дальнейшие шаги по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионах Черного моря и Южного Кавказа.
Парламентская делегация Грузии направилась в Анкару с двухдневным официальным визитом 18 октября.
В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета Давид Зилфимиани и член комитета Григол Вашадзе.
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