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Решающий матч чемпионата Грузии по футболу пройдет с болельщиками
Решающий матч чемпионата Грузии по футболу пройдет с болельщиками
За семь туров до завершения чемпионата батумский клуб опережает столичный на семь очков 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T18:11+0400
2021-10-19T18:11+0400
грузия
футбол
чемпионат грузии по футболу
фк "динамо" тбилиси
фк "динамо" батуми
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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. На матч XXX тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу между двумя "Динамо" - Батуми и Тбилиси, будут допущены болельщики, говорится в сообщении черноморского клуба.На матч, который состоится 20 октября в Батуми, будет допущено 33 процента болельщиков от общей вместимости стадиона. То есть порядка семи тысяч зрителей. Данное решение было принято координационным советом ФФГ.Матч между двумя "Динамо" может стать решающей встречей нынешнего розыгрыша Национальной лиги. За семь туров до завершения чемпионата батумский клуб опережает столичный на семь очков и в случае домашней победы сделает весомый шаг в сторону первого в истории чемпионства.Если же "Динамо" Тбилиси сумеет победить на выезде, то дистанция между соперниками сократится до четырех очков и у столичного клуба появится шанс догнать "Батуми" в оставшихся играх чемпионата.Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне соперники встречались уже три раза и во всех случаях победу праздновал черноморский клуб (1:0, 1:0, 2:1).Из-за эпидемиологической ситуации в стране все матчи чемпионата Грузии проводятся при пустых трибунах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" тбилиси, фк "динамо" батуми

Решающий матч чемпионата Грузии по футболу пройдет с болельщиками

18:11 19.10.2021
284
© Facebook / FC Dinamo BatumiЧемпионат мира по футболу. Шукура (Кобулети) - Динамо (Батуми)
Чемпионат мира по футболу. Шукура (Кобулети) - Динамо (Батуми) - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Facebook / FC Dinamo Batumi
За семь туров до завершения чемпионата батумский клуб опережает столичный на семь очков
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. На матч XXX тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу между двумя "Динамо" - Батуми и Тбилиси, будут допущены болельщики, говорится в сообщении черноморского клуба.
На матч, который состоится 20 октября в Батуми, будет допущено 33 процента болельщиков от общей вместимости стадиона. То есть порядка семи тысяч зрителей. Данное решение было принято координационным советом ФФГ.
Матч между двумя "Динамо" может стать решающей встречей нынешнего розыгрыша Национальной лиги. За семь туров до завершения чемпионата батумский клуб опережает столичный на семь очков и в случае домашней победы сделает весомый шаг в сторону первого в истории чемпионства.
Динамо Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
"Динамо" Батуми увеличило свой отрыв в чемпионате Грузии по футболу
4 октября, 10:23
419
Если же "Динамо" Тбилиси сумеет победить на выезде, то дистанция между соперниками сократится до четырех очков и у столичного клуба появится шанс догнать "Батуми" в оставшихся играх чемпионата.
Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне соперники встречались уже три раза и во всех случаях победу праздновал черноморский клуб (1:0, 1:0, 2:1).
Из-за эпидемиологической ситуации в стране все матчи чемпионата Грузии проводятся при пустых трибунах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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