https://sputnik-georgia.ru/20211019/reshayuschiy-match-chempionata-gruzii-po-futbolu-proydet-s-bolelschikami-261130137.html

Решающий матч чемпионата Грузии по футболу пройдет с болельщиками

Решающий матч чемпионата Грузии по футболу пройдет с болельщиками

За семь туров до завершения чемпионата батумский клуб опережает столичный на семь очков 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T18:11+0400

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2021-10-19T18:11+0400

грузия

футбол

чемпионат грузии по футболу

фк "динамо" тбилиси

фк "динамо" батуми

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. На матч XXX тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу между двумя "Динамо" - Батуми и Тбилиси, будут допущены болельщики, говорится в сообщении черноморского клуба.На матч, который состоится 20 октября в Батуми, будет допущено 33 процента болельщиков от общей вместимости стадиона. То есть порядка семи тысяч зрителей. Данное решение было принято координационным советом ФФГ.Матч между двумя "Динамо" может стать решающей встречей нынешнего розыгрыша Национальной лиги. За семь туров до завершения чемпионата батумский клуб опережает столичный на семь очков и в случае домашней победы сделает весомый шаг в сторону первого в истории чемпионства.Если же "Динамо" Тбилиси сумеет победить на выезде, то дистанция между соперниками сократится до четырех очков и у столичного клуба появится шанс догнать "Батуми" в оставшихся играх чемпионата.Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне соперники встречались уже три раза и во всех случаях победу праздновал черноморский клуб (1:0, 1:0, 2:1).Из-за эпидемиологической ситуации в стране все матчи чемпионата Грузии проводятся при пустых трибунах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211004/dinamo-batumi-uvelichilo-svoy-otryv-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-260186477.html

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