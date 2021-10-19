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В Грузии вновь могут понадобиться полевые госпитали – эксперт

В Грузии вновь могут понадобиться полевые госпитали – эксперт

Вакцинация может спасти многих инфицированных коронавирусом от смерти, считает Бидзина Кулумбегов 19.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. С ростом числа инфицированных и приближением зимнего сезона в Грузии вновь может настать необходимость в полевых госпиталях, считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.По его словам, справиться с пандемией и снизить смертность поможет вакцинация. По подсчетам Кулумбегова, только в ближайшие 10 месяцев вакцинация может сократить количество жертв среди ковид-инфицированных пациентов в 11 раз.Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены>>"Если мы, условно говоря, теряем десять тысяч человек за десять месяцев, вакцинация может сократить это количество в 11 раз, то есть мы сможем спасти жизни 13-14 тысяч человек", – сказал Кулумбегов в эфире телеканала "Палитраньюс".На вопрос, существует ли какая-либо схема косвенного принуждения к вакцинации, Бидзина Кулумбегов ответил, что сегодня страна находится в предвыборном процессе, поэтому такое решение хоть и необходимо, но маловероятно.Кулумбегов также сделал прогноз на ближайшие 14 дней, заявив, что в ближайшие 14 дней могут заразиться до 60 тысяч человек и 600 умереть.Второй тур местных выборов в Грузии состоится 30 октября.Согласно последним данным, показатель инфицирования в Грузии составляет 10,15%, увеличилось и количество смертных случаев. Вместе с тем резко сократились темпы вакцинации.К этому времени двумя дозами вакцинированы 902 660 человек, что составляет лишь 31,6% взрослого населения. Между тем, эпидемиологи заявляют, что для того, чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60-70% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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