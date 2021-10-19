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В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада
В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада
Почти треть детских садов в столице закрыта на карантин 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:59+0400
2021-10-19T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Тбилиси временно прекратили работу 94 детских сада, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Управления детскими садами мэрии столицы.В детских садах выявлены случаи инфицирования как персонала, так и воспитанников.Как отмечают в агентстве, из 94 детских садов 15 уже с 20 октября возобновят работу после 12-дневного карантина.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим&gt;&gt;Работу детские сады возобновили с 4 октября. Практически с первой же недели учреждения дошкольного образования начали закрываться на карантин один за другим. В Тбилиси функционирует 186 государственных детских садов, контингент которых составляет 61 тысячу детей.Ухудшение эпидситуации в Грузии некоторые медики и специалисты связывают именно с возобновлением учебного процесса. Они призывают как персонал, так и родителей к вакцинации, чтобы дети смогли ходить в детские сады и школы.В Грузии за минувшие сутки выявили 5 739 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 670 тысяч случаев инфицирования, более 616 тысяч человек выздоровели, 9 546 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, детский сад, коронавирус covid-19

В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада

15:59 19.10.2021
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© photo: Kakha Kaladze / FBАварийный детский сад
Аварийный детский сад - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Kakha Kaladze / FB
Почти треть детских садов в столице закрыта на карантин
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Тбилиси временно прекратили работу 94 детских сада, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Управления детскими садами мэрии столицы.
В детских садах выявлены случаи инфицирования как персонала, так и воспитанников.
Как отмечают в агентстве, из 94 детских садов 15 уже с 20 октября возобновят работу после 12-дневного карантина.
Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>
Работу детские сады возобновили с 4 октября. Практически с первой же недели учреждения дошкольного образования начали закрываться на карантин один за другим.
В Тбилиси функционирует 186 государственных детских садов, контингент которых составляет 61 тысячу детей.
Ухудшение эпидситуации в Грузии некоторые медики и специалисты связывают именно с возобновлением учебного процесса. Они призывают как персонал, так и родителей к вакцинации, чтобы дети смогли ходить в детские сады и школы.
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 739 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 670 тысяч случаев инфицирования, более 616 тысяч человек выздоровели, 9 546 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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