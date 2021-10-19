https://sputnik-georgia.ru/20211019/v-tbilisi-iz-za-koronavirusa-vremenno-zakryty-94-detskikh-sada-260741464.html

В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада

В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада

Почти треть детских садов в столице закрыта на карантин 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T15:59+0400

2021-10-19T15:59+0400

2021-10-19T15:59+0400

пятая волна

новости

грузия

детский сад

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23917/52/239175256_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_fa3bf440d3bad70d232f245f56c1db4e.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Тбилиси временно прекратили работу 94 детских сада, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Управления детскими садами мэрии столицы.В детских садах выявлены случаи инфицирования как персонала, так и воспитанников.Как отмечают в агентстве, из 94 детских садов 15 уже с 20 октября возобновят работу после 12-дневного карантина.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>Работу детские сады возобновили с 4 октября. Практически с первой же недели учреждения дошкольного образования начали закрываться на карантин один за другим. В Тбилиси функционирует 186 государственных детских садов, контингент которых составляет 61 тысячу детей.Ухудшение эпидситуации в Грузии некоторые медики и специалисты связывают именно с возобновлением учебного процесса. Они призывают как персонал, так и родителей к вакцинации, чтобы дети смогли ходить в детские сады и школы.В Грузии за минувшие сутки выявили 5 739 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 670 тысяч случаев инфицирования, более 616 тысяч человек выздоровели, 9 546 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, детский сад, коронавирус covid-19